Yerson Candelo destapó todo tras autogol vs Fluminense: “La intención era...”

Regresaron las emociones de la Copa Sudamericana para los representantes colombianos en condición de local. América de Cali buscaba respetar su casa en un vibrante encuentro ante Fluminense que no iba a ser para nada sencillo, pese a haber dejado afuera de la competencia a un Bahía que también representaba problemas para la institución escarlata.

Como era de esperarse, al América le costó bastante, aunque tuvo varios minutos en los que pudo cambiar el andar del partido. Fluminense pegó primero en los minutos iniciales gracias a un centro de Samuel Xavier buscando a Everaldo y Yerson Candelo cabeceó a su propio arco. Jorge Soto salió para cortar el balón y la pelota entró para establecer el gol en contra.

Posteriormente, Agustín Canobbio marcó el segundo para Fluminense. América intentó responder rápidamente, pero, infortunadamente para las pretensiones de Gabriel Raimondi y sus dirigidos, el elenco caleño no pudo igualar el marcador y se quedó con un descuento agónico gracias a Cristian Barrios.

Después de los 90 minutos iniciales, Yerson Candelo le puso la cara en zona mixta al gol en contra que contribuyó en la victoria de Fluminense en el primer sorbo de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El lateral indicó cuál era la intención en ese cabezazo.

LA EXPLICACIÓN DEL GOL EN CONTRA DE YERSON CANDELO

En la zona mixta, Yerson Candelo reveló que buscaba entregarle la pelota a Jorge Soto, esperando que el arquero estuviera en la posición correcta. No obstante, el guardameta pereirano salió a intentar cortar el envío de Fluminense al área. “Soto me dice que me habla, pero por el ruido que hay en el terreno de juego, no lo escuché en ningún momento. La intención mía era bajar el balón, para que él la tomara con las manos porque estábamos muy cerca, lastimosamente se da el autogol”, explicó el zaguero.

Una jugada en donde, evidentemente, faltó la conexión entre el lateral y el arquero en la cual se pudo haber evitado. Además, más allá de la amenaza de Everaldo, no había más jugadores de Fluminense que pudieran hacer daño o anotar el gol en ese momento.

Posteriormente, afirmó que, “el equipo ha competido de buena manera, salimos del terreno de juego con la frente en alto. Esperamos en Brasil conseguir el paso a la siguiente ronda, en estos certámenes ningún partido es fácil. Los que tengan la fe y nos acompañen, los invitamos a que estén firmes, que vamos a dejarlo todo para seguir con la ilusión que tenemos todos de ganar la Sudamericana”.

YERSON CANDELO CONFÍA EN DARLE LA VUELTA AL RESULTADO

Sellar el paso a los cuartos de final está en juego y América de Cali lo sabe. Yerson Candelo sentenció que en el imponente Maracaná esperan dar el golpe que los clasifique a la siguiente instancia de la Sudamericana, “este equipo tiene jugadores con mucha experiencia y conocen el camino. Cuando compites y das lo mejor de ti, nada es difícil y nada es imposible y este equipo ha aprendido a competir, vamos con toda la fe y con toda la ilusión para revertir el marcador en Brasil”.

Sin duda alguna, América tiene que trabajar en la zaga defensiva, pues, los errores en esa zona los condicionó en este partido celebrado en el Pascual Guerrero. Además, por ahora la llave está abierta con la necesidad por parte de los colombianos de anotar un gol para llevar el juego a los lanzamientos desde el punto penal, o bien, marcar dos goles para sellar la clasificación directa.