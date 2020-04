Córdoba recordó su llegada a Boca y contó el motivo por el que no se retiró allá

Tras ser elegido por los fanáticos como el mejor arquero de la historia de Boca Juniors, Óscar Córdoba habló con la emisora 'Radio Rivadavia' de Argentina y, además de reconocer el silencio en el que llegó al país y la presión que le puso Mauricio Macri para que firmara su nuevo contrato, también recordó lo hecho en el equpo 'Xeneize' con el que alcanzó una infinidad de títulos, siendo figura de varios de ellos.

Sobre su premio, Córdoba arrancó comentando: "Es impresionante el recuerdo que tiene el hincha de Boca conmigo. Estar por encima de esos íconos del arco de Boca es maravilloso. ¿Quién no se acuerda del buzo rosa de Gatti? A Roma lamentablemente no lo vi atajar, pude compartir momentos con él en varias peñas donde fuimos invitados pero en el arco no pude verlo. De Navarro Montoya era increíble verlo con su buzo del camión y llevándose todo el mundo por delante, y después el Pato (Abbondanzieri) que después va a la Selección y si no se lesiona contra Alemania, por la capacidad que tenía para atajar penales podía ser mucho más".

Posteriormente, recordó su llegada al país y la comparó con la forma en la que llegan los jugadores actualmente: "Me da mucha alegría como reciben a los compañeros y compatriotas. Firman contratos, los presentan en rueda de prensa y demás. Cuando yo llegué a Boca ingresé por la puerta de atrás, en Buenos Aires solo me recibió un remisero que me preguntó, ¿cuántas valijas traes? ¡Montalas al carro, que esperas! Yo llegué imaginando que siendo el arquero de Boca me iban a recibir de otra manera pero nada. De ahí me fui solito a dormir a un hotel".

Luego, contó la forma en la que se llevó a cabo su negociación: "Mi negociación fue un sábado, recuerdo perfectamente que una sala estaban firmando los mellizos (Guillermo y Gustavo Barros Schelotto), yo ni los conocía y en otra Martín Palermo. Cuando llegué a la Bombonera fueron casi cuatro horas de negociación, en eso entra Mauricio (Macri), en ese momento presidente del club, estaba en bermudas blancas, camiseta azul, todo impecable, y dice: ¿Che, el colombiano ya firmó o traemos a Chilavert?, me mató de entrada, igual firmé y le dije que iba a acordar de mí cuando me vaya de aquí, así fue".

Finalmente, se refirió a lo que consiguió y también habló de su retiro, el cual le hubiera gustado que fuera en el club argentino: "Yo llegué con la ilusión de ganar todo pero nunca lo imaginé en la dimensión de lo que conseguimos en Boca".

Entonces concluyó: "Me hubiera encantado retirarme en Boca, tengo que ser sincero, Carlos Ischia fue muy transparente conmigo y se lo voy a agradecer siempre. Tuvo la oportunidad de repatriarme, pero en ese momento estaba Abbondanzieri y me remarcó que yo ya tenía 38 años, el Pato al ser dos años menor, le aseguraba el arco bien cubierto por dos temporadas".