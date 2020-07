Córdoba se refirió al problema entre el 'Patrón' Bermúdez y Carlos Tevez

El conflicto entre Jorge Bermúdez y Carlos Tevez, al que también se sumó Raúl Cascini, sumó otro capítulo el miércoles luego de que el exarquero colombiano Óscar Córdoba, quien compartió equipo tanto con Bermúdez como con el mencionado Cascini, diera su opinión de lo ocurrido. Córdoba no estuvo de acuerdo con la forma en la que se han manejado las cosas y asegura que ese es el principal problema.

"Me parece que se está haciendo una novela con ese tema. Se tienen que sentar las dos partes, negociar y listo. No entiendo por qué la gente se tiene que meter. El chisme y lo que quieran hablar están fuera de la negociación. Esto no es ídolos de un lado y Tevez del otro. Es un directivo al que se le da una orden de llegar a un valor negociable y ponerse de acuerdo", aseguró en diálogo con TyC Sports, respecto a la situación del atacante.

Posteriormente, se refirió a los medios que están usando las partes para hablar del inconveniente: "Hablar por redes sociales no es lo ideal. Antes uno se sentaba en la oficina para negociar y listo. El problema es cuando se empiezan a usar los medios de comunicación para negociar. Hay que sentarse y decirse lo que haya que decir. Tevez se siente jugador por dos años más. Yo tengo un número en la cabeza y un tiempo por el cual puedo contar con él. Si no le sirve, listo".

Finalmente, sobre la continuidad del jugador, afirmó que es difícil para él dar claridad estando tan lejos: "Para mí a la distancia es muy complicado opinar de la continuidad de Tevez porque no sé cuántas veces entrenó, su comportamiento con el grupo, si es positivo o negativo. A uno le pagan por hacer bien su trabajo. Yo jugué, me pagaron una cantidad de plata, se terminó mi contrato y me fui, muchas gracias y seguimos siendo amigos. Boca va seguir siendo Boca por encima de Tevez, de Jorge, de Riquelme y todos los que pasen por ahí".