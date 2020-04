Córdoba se sostiene en las críticas que les hizo a James y Falcao

Hace varias semanas, Óscar Córdoba, histórico portero de la Selección Colombia y Boca Juniors, que ahora es comentarista de televisión, mencionó que tenía un sentimiento de desilusión y molestia hacia jugadores de la actual selección como James Rodríguez, Falcao García o Yerry Mina; esto por la apatía respecto a la crisis del fútbol femenino en el país.

En diálogo con Antena 2 a través de Instagram, Córdoba se mantuvo en su posición, cuestionando a los grandes referentes del país e invitándolos a que apoyen el fútbol femenino desde su condición de ídolos en el balompié internacional.

“Me sostengo, no tengo nada más que decir. Me parece que hoy hablar de fútbol femenino es difícil... Me parece que ellos como personas tan influyentes en una profesión tan linda como el fútbol, donde son reconocidos y su opinión cala en la mente de cada colombiano y de muchas personas, podrían colaborar”, señaló en primera medida el guardameta que es ídolo en Boca Juniors de Argentina.

Y continuó argumentando su mensaje: “Cuando tú ves la oportunidad de ver las redes de James y que los siguen 40 millones de personas es una locura, el alcance que tiene James para dar una opinión es exorbitante; y seguramente, si ellos se ponen como bandera para respaldar un proyecto como el del fútbol practicado por mujeres, mucha gente les va a copiar y eso genera respeto”.

Dio paso a las críticas por la apatía que han demostrado: “Pero si ellos como referentes son indiferentes, lo que puedes esperar de la gente es lo mismo por el fútbol practicado por mujeres. Imagínate a James o a Falcao poniendo le pecho por la selección femenina, seguramente los colombianos lo harán porque ellos son referentes”.

Finalizó esa parte del diálogo haciendo la invitación: “Yo ya estoy viejo y retirado, lo único que puedo hacer es cacarear, pero ellos sí son los que pueden apoderarse de una situación tan compleja como esta”.