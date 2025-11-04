Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 08:55
Corea del Norte vs El Salvador EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17
Asiáticos y Centroamericanos se enfrentan en la primera fecha del Mundial sub 17.
Corea del Norte enfrenta a El Salvador en la primera fecha del Mundial sub 17, la selección asiática enfrentará a los centroamericanos en un partido entre dos selecciones que buscarán sorprender en esta copa del mundo ya que ninguna parte como favorita. Las selecciones comparten grupo con Colombia y Alemania y arrancan como las menos opcionadas para quedarse con uno de los dos cupos directos.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Corea del Norte y El Salvador se jugará hoy 4 de noviembre de 2025 a partir de las 10:45a.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de DSports y DGo.
Antena 2