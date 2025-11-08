Corea del Norte vs Países Bajos EN VIVO, 8 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Este sábado 8 de noviembre se juega la definición del Mundial Femenino Sub-17 con el vibrante partido entre Corea del Norte y Países Bajos. Una final inédita que puede o bien, dejar a las norcoreanas como las más veces ganadoras del certamen con cuatro títulos, en caso de ganar el trofeo, o bien, puede dejar a las neerlandesas campeonas por primera vez.

Vea también: Millonarios tomó primera decisión con jugadores extranjeros para el 2026

Países Bajos está disfrutando de la primera final en su historia en la categoría Sub-17 y quiere dar un golpetazo ante una de las favoritas y candidatas para llevarse el título. De hecho, Corea del Norte es la actual ganadora del Mundial después de haber superado a España en el 2024.

Durante las semifinales, Corea del Norte logró meterse a la final después de superar a Brasil con un marcador de 2-0 privando a las sudamericanas de jugar el partido por el título. Mientras tanto, Países Bajos venció a México en un duelo que sacaron adelante por la mínima diferencia gracias a una anotación de Lina Touzani.

Este encuentro marcará o la imbatibilidad de Corea del Norte que sigue dando de qué hablar en estos torneos y en estas categorías, o bien, la sorpresa de Países Bajos rompiendo la posibilidad de un bicampeonato por parte de las norcoreanas.

Le puede interesar: Luis Díaz marcó golazo, pero no pudo evitar primer ‘tropiezo’ del Bayern

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE COREA DEL NORTE VS PAÍSES BAJOS ESTE SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE POR EL MUNDIAL FEMENINO SUB-17

El partido entre Corea del Norte y Países Bajos que marcará el final del primer Mundial Femenino Sub-17 con 32 selecciones se jugará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO COREA DEL NORTE VS PAÍSES BAJOS

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Lea también: Fin de la novela; Nacional ya tendría estadio para las fases finales

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.