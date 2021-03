Costa Rica vs República Dominicana: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el último partido de la fase de grupos del Preolímpico de la Concacaf para las selecciones de Costa Rica y República Dominicana, que si bien es cierto juegan por el honor, teniendo en cuenta que no tienen chances de pasar a la siguiente fase, ya que México y Estados Unidos son quienes están en la otra ronda.

COSTA RICA VS REPÚBLICA DOMINICANA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Costa Rica, el partido Costa Rica vs República Dominicana se puede ver enMarca Claro, Claro Sports. En República Dominicana lo puede ver por Claro Sports y en Estados Unidos transmite Foxsports.com, TUDN.com, TUDN App, TUDN USA, Fox Sports 2, TUDN Radio

México: 5:00 pm

Colombia: 6:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

República Dominicana: 7:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

No obstante, esta edición del Preolímpico no fue buena para los ‘Ticos’ y dominicanos, quienes perdieron ante México y Estados Unidos. No obstante, la Selección de Costa Rica recibió cuatro goles y por ende, espera terminar su participación con una victoria.

Por tal razón, el estratega Douglas Sequeira manifestó en la rueda de prensa que la derrota ante el cuadro mexicano los deja “dolidos, acabo de hablar con el grupo, me siento orgulloso de los 20 jugadores que escogí”.

“Yo no estoy para determinar esa palabra, yo soy respetuoso, de la responsabilidad que tengo, de un grupo de jugadores que son capaces, son jugadores que no terminan aquí su camisa en selección, van a lograr muchas cosas, del grupo no tengo quejas”, finalizó Sequeira.

Mientras tanto, República Dominicana recibió ocho goles en contra y solamente convirtió en una oportunidad, por lo que en su último partido quiere cerrar su participación con las tres unidades y quedar como tercero del grupo A.