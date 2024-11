Costas pidió una estatua para jugador colombiano y NO es JuanFer

Con una garra que caracteriza al fútbol argentino y con la locura que vive fecha tras fecha Gustavo Costas en el banquillo de Racing de Avellaneda, la ‘Academia’ logró hacer historia. Tuvieron que pasar 36 años para que el primer campeón del mundo se quedara con un nuevo título internacional.

La sed de victorias fue más y el talento de jugadores como Juan Fernando Quintero, Roger Martínez, Adrián Martínez, entre otros fue vital para darle a Racing grandes oportunidades. La Sudamericana se ganó desde la semifinal ante Corinthians cuando en el primer partido, el club reaccionó para igualar a dos tantos y en la vuelta, fue toda de Juan Fernando que, con un doblete, instaló a los argentinos en una nueva final.

Vea también: Gustavo Costas igualó récord de Ancelotti y Fossati tras el título de Sudamericana

Como en Independiente Santa Fe, Gustavo Costas fue uno más en el banquillo. Cada vez que Cruzeiro filtraba un balón en la banda cerca de donde él estaba, era el primero en apurar y desafiar al rival corriendo con el mismo recorrido del jugador rival. Era el primero en refutar todas las chances y en pedir el tiempo cuando el juego llegaba a su final.

Después de 36 años y con tantas cábalas que tiene el fútbol argentino, Gustavo Costas se metió mucho más en los libros de historia por un nuevo título internacional. Y, es que es diferente cuando se gana siendo hincha de la institución como con Costas, tanto así que se habla de hacerle una estatua al entrenador.

GUSTAVO COSTAS PIDIÓ UNA ESTATUA PARA UN JUGADOR COLOMBIANO

Sin embargo, Gustavo Costas se destapó y contó la realidad con uno de sus dirigidos. Juan Fernando Quintero no tuvo su mejor partido pese a que dio una asistencia para el primer gol de Gastón Martirena. Le costó y se le vio comprometido físicamente durante los 87 minutos que disputó.

Le puede interesar: Racing toma decisión con Roger Martínez tras la final de la Sudamericana

Por su parte, Johan Carbonero no vio minutos y Roger Martínez ingresó a los 75 minutos anotando un golazo para el tercero definitivo. Gustavo Costas se sinceró sobre el delantero cartagenero y en diálogo con TyC Sports reveló lo que debería pasar con Roger en el futuro en Argentina.

Aunque el atacante ex América de México no tiene todavía su continuidad asegurada, Gustavo Costas no tuvo miedo en empezar a esclarecer el futuro de Roger Martínez, “Roger jugó casi enyesado, tiene unos huevos que no tiene nadie. Antes que hacerme una estatua a mí, se la tendría que hacer a él. Dejó su vida, no le importó su carrera, ni nada”. Así como cuando habló de JuanFer en la previa de la final, también se le entrecortó la voz con Roger.