Costas, sorprendido tras triunfo de Bucaramanga ante Racing: "Es rarísimo"

Bucaramanga consiguió la hazaña en Copa Libertadores tras vencer a Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la fase de grupos del torneo.

Tras la derrota, el mismo mandamás de Racing, Gustavo Costas, reconoció el buen juego de los colombianos en el compromiso de la fase de grupos.

"Nos ganaron bien. Creo también que los goles de ellos son más culpa nuestra que mérito de ellos, pero no hay que poner excusa. Jugando mal y todo, el arquero de ellos fue figura. Es rarísimo", mencionó.

Sin duda, el entrenador descartó problemas en el planteamiento y admitió que las cosas no se dieron en el juego, aunque el equipo tiene que pasar página.

"No hay excusas. A donde vayamos a jugar, hay que hacerlo de la misma manera. Con gente o sin gente. Jugamos mal".

"Esto no tiene nada que ver si jugamos con línea de cuatro, de tres, de cinco… perdimos muchos duelos. A veces los jugadores tienen momentos buenos y otros malos. La pelota no entró y el partido ellos lo manejaron muy bien. No estuvimos metidos y no mostramos el hambre que tuvimos en otros encuentros. Hay que dar vuelta la página y meternos de lleno en el lunes", admitió.

Además, Costas no dudo en hablar sobre los errores en los últimos compromisos del equipo y de lo complicado que es jugar la Copa Libertadores ya que todos los rivales son más que complicados y ahora, deberá salir a buscar mejores resultados para seguir con vida en la fase de grupos, pues vale la pena mencionar que el equipo es el actual campeón de la Sudamericana.

"No me gusta perder para darnos cuenta. Cada partido es una final y más en esta Copa. Central Córdoba le ganó a Flamengo (2-1), Barcelona de Ecuador empató con River de visitante (0-0). Todos los rivales son difíciles. Si no salís al 100% se hace complicado", concluyó.