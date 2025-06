Courtois rompe la interna del Madrid: duro reclamo público a un compañero

Raúl Asencio, una de las jóvenes apuestas del Real Madrid, volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser expulsado nuevamente en un duelo del Mundial de Clubes 2025. Esta vez, el zaguero vio la tarjeta roja apenas al minuto seis del encuentro frente a Pachuca, repitiendo un error que ya había cometido en la fecha anterior. Su falta sobre Salomón Rondón al borde del área no solo dejó a los blancos con un jugador menos, sino que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y dentro del vestuario.

La reacción de Thibaut Courtois no se hizo esperar. Visiblemente molesto, el arquero belga no dudó en lanzar un mensaje directo al joven defensor: “Dos partidos y dos veces el mismo error. Tenemos que aprender a ser más inteligentes. No se puede cometer la misma equivocación”. Su crítica, aunque tajante, vino acompañada de una nota de respaldo, al afirmar que el grupo seguirá luchando por Asencio y esperará su regreso con ánimo renovado.

Este tipo de errores, especialmente en instancias internacionales, suelen tener un costo elevado. En el caso de Asencio, se trató de un agarrón innecesario, cometido en una zona de alto riesgo y sin una amenaza directa de gol inmediata.

No obstante, tanto la lectura del árbitro como la interpretación de varios ex árbitros coincidieron en que la expulsión fue correcta. Para muchos, se trató de una “roja clarísima”, ya que Rondón tenía opción de continuar la jugada y Asencio lo frenó deliberadamente.

Xabi Alonso, entrenador del conjunto merengue, optó por no dramatizar la situación, pero sí destacó la capacidad del equipo para adaptarse con un hombre menos. Reconoció que la expulsión condicionó el desarrollo táctico del encuentro, lo que lo obligó a reajustar líneas y confiar en la experiencia de figuras como Rüdiger, Modric y Ceballos para mantener el equilibrio. A pesar de la adversidad, el Real Madrid se impuso por 3-1, mostrando una notable solidez defensiva y eficacia ofensiva.

La victoria sobre Pachuca fue posible gracias al trabajo colectivo y al liderazgo de jugadores como Courtois, Bellingham y Valverde, quienes tomaron las riendas en momentos clave. Arda Güler y Dean Huijsen también destacaron, lo que permitió que el equipo no resintiera tanto la temprana expulsión de su compañero.

Con esta nueva sanción, Asencio se perderá el próximo compromiso ante el RB Salzburgo, un partido vital en el cierre de la fase de grupos. Su ausencia deja a Xabi Alonso con opciones limitadas en la zaga central, siendo Rüdiger y Tchouaméni los principales candidatos para ocupar su lugar. La suspensión representa una oportunidad para que el técnico explore alternativas y, a la vez, un momento de reflexión para el defensor canario.

Más allá del resultado favorable, el incidente evidencia lo exigente que es vestir la camiseta del Real Madrid. En un club donde los errores se examinan con lupa, la presión por aprender rápidamente es máxima. El mensaje de Courtois, aunque firme, muestra también algunas grietas en la interna del vestuario.