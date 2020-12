Coutinho: "sé que el rendimiento no ha sido el que esperaban"

El atacante del Barcelona, Philippe Coutinho reconoció en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Juventus, no haber cumplido con la expectativas como futbolista azulgrana.



"Claro que soy el primero en enfadarme, porque sé que el rendimiento no ha sido el que esperaban", afirmó Countinho, por quien el Barça pagó al Liverpool, en 2018, 120 millones de euros, que podrían llegar a 160 en variables.



Tras haber jugado cedido en el Bayern de Múnich la pasada temporada, Coutinho regresó este verano al Camp Nou para enrolarse en el nuevo proyecto de Ronald Koeman.



El internacional brasileño asegura ser ahora un jugador más completo que cuando llegó: "Empecé a cambiar la parte física, creo que era necesario y también mentalmente. Es algo que me está fortaleciendo y me ayudó mucho haber pasado una fase tan mala al principio".



En esta segunda etapa como azulgrana, se ha encontrado un equipo "en pleno proceso de renovación" y pide "paciencia" para volver a aspirar a todo.



"Ha cambiado el entrenador y algunos jugadores que eran piezas importantes en el equipo, y esto forma parte del proceso. Nosotros, que estamos dentro, estamos intentando hacer que las cosas funcionen lo más rápido posible. Tenemos ganas de mejorar los detalles que no salen bien. Internamente hablamos mucho, con el míster y entre nosotros", explicó.



Ante el Juventus, mañana, tendrán otra oportunidad para seguir mejorando y acabar esta primera fase de la Champions como primeros de grupo.



"Cuando uno viene de una derrota (2-1 ante el Cádiz en LaLiga), siempre hay frustración, pero veo al equipo con muchas ganas de cambiar esto y de ganar un partido como el de mañana", resumió.