CR7 y Jorge Mendes no van más: ¿Cuáles fueron los motivos y cuánto dejó de ganar el agente?

Cristiano Ronaldo es un sube y baja de emociones, eso quedó demostrado después de que fuera presentado este martes en el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo que le hizo una contratación millonaria, pero que al parecer terminó fracturado la relación del delantero con su representante Jorge Mendes.

Aunque todavía no se ha confirmado por parte de CR7 su vínculo finalizado con el agente, los medios portugueses ya lo dan por hecho, e incluso, hablan de que todo andaba mal desde que el Manchester United no clasificó a Champions, pues el jugador le habría pedido a Mendes buscar una pronta salida, pero no lo hizo.

Tras esa situación y antes de iniciar el Mundial de Qatar 2022, Cristiano dio una entrevista a Piers Morgan, donde reveló detalles polémicos sobre el club dirigido por Erik Ten Hag, los cuales no le gustó para nada a Mendes y terminaron dejado por fuera al delantero.

Cómo si fuera poco, en la presentación de CR7 en su nuevo club árabe, no se vio la presencia de este agente, por lo que so fue la prueba reina de que ya hay una finalización de esta relación que se construyó desde 2003.

¿Cuánto dejó de ganar Jorge Mendes con la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr?

En caso de haber roto el contrato de CR7 y Mendes, se sabe que el agente habría perdido aproximadamente el 10% del contrato pactado por el delantero con el club árabe, es decir, que teniendo en cuenta los 200 millones de euros anales que ganará Cristiano al año, casi 50 grandes le hubieran correspondido al representante.