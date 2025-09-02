Actualizado:
Crece la polémica con Jhon Jader Durán: fecha para volver a jugar con Fenerbahçe
Jhon Jader Durán se perdió la Eliminatoria por una supuesta lesión.
Jhon Jader Durán se perdió la convocatoria de la Selección Colombia para disputar las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria que enfrentará a Bolivia y a Venezuela. El atacante quedó descartado por Néstor Lorenzo
Durán no fue incluido en el listado por sufrir una misteriosa lesión el miércoles 27 de agosto en la derrota de Fenerbahçe 0-1 ante Benfica en el partido de vuelta de los playoffs en la UEFA Champions League.
El atacante se lesionó en la última jugada del partido al momento de saltar por un balón dentro del área. Después de caer mal, el delantero colombiano pidió la sustitución.
🔥🔥FENER GLOBAL ÖZEL🔥🔥— Fener Global (@FenerGlobalOrg) September 2, 2025
John Duran’ın ameliyat olacağı iddiaları yalan. Oyuncu Trabzonspor maçında kadroda olacak. pic.twitter.com/sfzjofbucS
Jhon Jader Durán tiene fecha para regresar a Fenerbahçe
Este martes 2 de septiembre, desde Turquía se dio a conocer la fecha de regreso para Jhon Jader Durán.
Según Fener Global, Durán reaparecerá en un partido oficial con la camiseta de Fenerbahçe el 14 de septiembre en el duelo contra Trabzonspor por la fecha 5 de la Liga de Turquía.
De esta manera se descarta las versiones que aseguraban que a Jhon Jader Durán se le debía realizar un procedimiento quirúrgico.
Polémica en la Selección Colombia
La supuesta lesión de Jhon Jader Durán causó polémica en la Selección Colombia, ya que se generaron rumores con respecto a su ausencia en la convocatoria.
Los rumores de actos de indisciplina y una supuesta lesión en la espalda son algunos de los motivos que explicaban el no llamado de Jhon Jader Durán.
