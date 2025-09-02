Crece la polémica con Jhon Jader Durán: fecha para volver a jugar con Fenerbahçe

Jhon Jader Durán se perdió la convocatoria de la Selección Colombia para disputar las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria que enfrentará a Bolivia y a Venezuela. El atacante quedó descartado por Néstor Lorenzo

Durán no fue incluido en el listado por sufrir una misteriosa lesión el miércoles 27 de agosto en la derrota de Fenerbahçe 0-1 ante Benfica en el partido de vuelta de los playoffs en la UEFA Champions League.

El atacante se lesionó en la última jugada del partido al momento de saltar por un balón dentro del área. Después de caer mal, el delantero colombiano pidió la sustitución.