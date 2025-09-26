Cargando contenido

Crisis de lesionados en Barcelona: Referente es baja para el partido frente al PSG

Uno de los jugadores más importantes de este Barcelona es baja para las próximas tres semanas.

El Barcelona ha tenido un buen arranque de temporada, mostrando seguridad en la liga y firmeza en la Champions. El equipo ha logrado victorias importantes, con partidos en los que ha demostrado pegada y buen fútbol, aunque también ha tenido que remontar situaciones complicadas que pusieron a prueba su carácter. Sin embargo, este inicio no ha estado del todo libre de dificultades ya que las lesiones han golpeado a varios jugadores clave y han obligado a ajustar constantemente la plantilla, lo que representa un reto muy grande para Hansi Flick.

Un pilar de este equipo es baja confirmada

Raphinha se ha consolidado como un jugador muy importante para el Barcelona, ya que aporta velocidad, desborde y gol desde la banda derecha. Su capacidad para encarar rivales, generar ocasiones y asistir a sus compañeros lo convierte en un recurso constante en el ataque, y además suele aparecer en momentos claves para destrabar partidos complicados, lo que lo hace fundamental en el esquema del equipo.

Pues Hansi Flick no podrá contar con él para los próximos partidos, el extremo brasileño que es pieza muy importante en el funcionamiento del equipo sufrió una lesión que lo tendrá apartado de los terrenos de juego al menos hasta después del parón de selecciones. Una baja muy sensible para el equipo blaugrana que deberá afrontar partidos como el del PSG entre semana sin uno de sus mejores jugadores. Al brasileño se le suman las lesiones de Balde, Joan García, Gavi y Fermín López. 

Esto se le viene al Barça sin Raphinha 

El Barcelona tiene un calendario exigente que puede marcar el pulso de la temporada. Primero jugará contra Real Sociedad en casa el 28 de septiembre por LaLiga. Luego, el 1 de octubre recibe al PSG en Champions League, un duelo clave en la fase de grupos. Más adelante viaja para enfrentarse al Sevilla el 5 de octubre en liga.

