Crisis de lesionados en Barcelona: Referente es baja para el partido frente al PSG

Un pilar de este equipo es baja confirmada

Raphinha se ha consolidado como un jugador muy importante para el Barcelona, ya que aporta velocidad, desborde y gol desde la banda derecha. Su capacidad para encarar rivales, generar ocasiones y asistir a sus compañeros lo convierte en un recurso constante en el ataque, y además suele aparecer en momentos claves para destrabar partidos complicados, lo que lo hace fundamental en el esquema del equipo.

Pues Hansi Flick no podrá contar con él para los próximos partidos, el extremo brasileño que es pieza muy importante en el funcionamiento del equipo sufrió una lesión que lo tendrá apartado de los terrenos de juego al menos hasta después del parón de selecciones. Una baja muy sensible para el equipo blaugrana que deberá afrontar partidos como el del PSG entre semana sin uno de sus mejores jugadores. Al brasileño se le suman las lesiones de Balde, Joan García, Gavi y Fermín López.