Crisis en AMÉRICA: FIFA suspendió a jugador UN AÑO por FALSIFICACIÓN

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista malasio de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Rodrigo Holgado hace parte de los jugadores suspendidos:

El caso conlleva además a una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM), que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Garcés y a los jugadores Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.