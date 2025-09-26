Cargando contenido

Crisis en AMÉRICA: FIFA suspendió a jugador UN AÑO por FALSIFICACIÓN

Se dio a conocer el motivo por el que este jugador no podrá jugar en un año.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista malasio de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Rodrigo Holgado hace parte de los jugadores suspendidos:

El caso conlleva además a una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM), que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Garcés y a los jugadores Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

La sanción a Rodrigo Holgado:

Cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros), además de cumplir la suspensión de un año.

La FIFA trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la selección de Malasia. Tanto la FAM como los sancionados han sido notificados de la decisión y disponen de diez días para solicitar una resolución motivada, que en caso de emitirse podría ser apelada ante la Comisión de Apelación.

