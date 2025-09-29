Crisis en el FPC: Filtraron supuestos chats sobre apuestas ilegales en el Pasto

Sin embargo, un nuevo episodio se ha sumado a la historia. El periodista Paulo César Paz fue quien difundió el material a través de la Agencia APP, mostrando mensajes que aluden a resultados específicos. En uno de ellos se lee “Primer tiempo 2-0”, mientras que en otro aparece la frase “cuando vaya a Pasto te escribo para que nos veamos, mi hermano”. Estos fragmentos no solo levantan sospechas sobre posibles amaños, sino que alimentan la preocupación de la hinchada y las autoridades.

De acuerdo con la información revelada, un jugador del plantel habría advertido a Casabón sobre conductas inadecuadas de algunos compañeros. Además de los mensajes filtrados, existirían audios y testigos protegidos que respaldarían las sospechas. Para muchos, la situación podría marcar un punto de quiebre en la forma como los clubes gestionan internamente la relación de los jugadores con el desarrollo de los partidos.

Desde la dirigencia del Deportivo Pasto se ha insistido en trasladar todo el material probatorio a entidades como la Dimayor, la FIFA y la propia Fiscalía, con el fin de garantizar transparencia. Casabón pidió “acompañamiento total” de estos organismos para que las investigaciones sean imparciales. La actitud oficial busca mostrar firmeza ante un tema que puede empañar la imagen del equipo.

Varios futbolistas han salido al paso para rechazar públicamente las acusaciones. Aunque la mayoría ha evitado entrar en detalles y ha negado las acusaciones a los medios sin profundizar en las preguntas planteadas. La situación ha generado un ambiente de incertidumbre dentro del camerino y obliga a todos los involucrados a varios momentos de incomodidad por los señalamientos.