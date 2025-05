Crisis en Liverpool: Alexander Arnold y Luis Díaz en la mira de todos

Luis Díaz, otra de las tensiones en Liverpool

Para el colombiano, no es un partido más en Anfield. Aunque desde la casa red no hay intención de forzar su salida en el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, el cafetero no está cerrado a una posible marcha. Para el guajiro los desacuerdos con su renovación han sido evidentes y sabe que hay clubes dispuestos a ofertar por su marcha.

Entre las opciones de Lucho aparecen Barcelona, Milán y algunos equipos de la Liga Saudí. Luis Díaz tiene contrato hasta 2027, pero su posición en la escala salarial del club lo hacen pensar en una posible marcha del conjunto red. Por ello será otro de los nombres que encienden la atención en Anfield.

Díaz arrancará como titular en el duelo ante Arsenal por la fecha 37 de la Premier League, en una nueva oportunidad para el festejo del título, pero donde las miradas para Arnold y Díaz estarían más que presentes.