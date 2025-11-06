Cristhian Mosquera, cerca de jugar en selección; lesión de futbolista le abre camino

Cristhian Mosquera, el zaguero central de 21 años que nació en España, pero que tiene padres colombianos, es noticia luego de una lesión de otro jugador que le podría abrir camino en su sueño por representar una selección de mayores.

Recordemos que el futbolista tomó trascendencia en este país por el gran nivel demostrado en el Valencia de España (club que dejó en el pasado mercado de fichajes luego del interés del Arsenal de Inglaterra), pues al tener descendencia colombiana podía tener la chance de representar al equipo ‘Tricolor’.

