Cristhian Mosquera, cerca de jugar en selección; lesión de futbolista le abre camino
El defensor central que juega en el Arsenal está a la expectativa de la convocatoria.
Cristhian Mosquera, el zaguero central de 21 años que nació en España, pero que tiene padres colombianos, es noticia luego de una lesión de otro jugador que le podría abrir camino en su sueño por representar una selección de mayores.
Recordemos que el futbolista tomó trascendencia en este país por el gran nivel demostrado en el Valencia de España (club que dejó en el pasado mercado de fichajes luego del interés del Arsenal de Inglaterra), pues al tener descendencia colombiana podía tener la chance de representar al equipo ‘Tricolor’.
Cristhian Mosquera, atento a la convocatoria de la Selección de España
El jugador ya había manifestado su deseo de representar a ‘La Roja’ en la selección de mayores, sin embargo, reportes indican que Mosquera no habría tomado con buenos ojos su ausencia en la pasada convocatoria de España ante la lesión de Huijsen, pues el técnico Luis de la Fuente decidió llamar a Laporte pese a que Cristhian es el capitán de la sub-21 española.
Ahora, otro jugador de la defensa de España se ha lesionado (Le Normand) y podría ser el espacio que busca Mosquera para ser convocado por el equipo mayor, sin embargo, otro portazo del entrenador podría dejar al zaguero con un malestar que la Selección Colombia podría aliviar.
Los defensores que tiene España
En ‘La Roja’, el defensor tiene por delante a Huijsen, Cubarsí, Laporte y Vivian, sin embargo, podría tener cabida en este equipo luego de los antecedentes con Luis de la Fuente, pues el entrenador ha llamado en ocasiones anteriores a jugadores del equipo Sub-21 para suplir alguna baja, la que ahora representa Le Normand.
Habrá que esperar entonces la convocatoria de la selección española para saber si Mosquera hace parte del listado, una noticia que en Colombia también genera ruido, pues un jugador que ya hace parte de un equipo como el Arsenal buscaría hacer presencia en el Mundial del 2026, allí, el conjunto ‘Tricolor’ podría aparecer como una opción.
