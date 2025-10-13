Cristhian Mosquera hace guiños a Colombia: hay presión en su decisión?

Sin duda alguna, el tema del momento y la novela que se ha hecho viral en los últimos meses es el futuro internacional de Cristhian Mosquera, defensor central que tomó mucho protagonismo en el Valencia de España y, que, para esta temporada, logró un cambio ideal para su futuro firmando con el Arsenal de la Premier League.

El defensor central puede tomar dos caminos en su carrera profesional. Podría jugar con la Selección Colombia, o bien con España, país en donde nació hace 21 años, precisamente en Alicante. Por las raíces de sus padres, perfectamente representaría al seleccionado cafetero.

De hecho, Colombia ha tenido acercamientos en 2023 cuando intentaron convencer al defensor central de jugar el Mundial de la categoría Sub-20. España se avispó y decidió convocar al ex Valencia para representar a las juveniles. Mientras que la selección absoluta de España se decanta por otros defensores, Mosquera fue convocado para la Sub-21 para el Europeo.

LA DECISIÓN DE CRISTHIAN MOSQUERA SE ACELERA CADA VEZ MÁS

Con esas dos posibilidades, Cristhian Mosquera tendrá que definir su futuro. Su anhelo es jugar en España en donde ha hecho todo el proceso a nivel internacional, pero Colombia le puede prometer titularidades y, además, la opción de que juegue el Mundial en 2026 bajo la dirección técnica de Néstor Gabriel Lorenzo.

En la última semana, el zaguero alicantino afirmó que quiere seguir haciendo su trabajo y que poco a poco se le van a abrir las puertas de una selección. Colombia no perdió tiempo y le hace guiños a Cristhian que se los devuelve con la posibilidad de tomar alguna oferta para representar al seleccionado colombiano ante el silencio del combinado ibérico absoluto.

Luis De La Fuente ya ha tenido en cuenta a jugadores juveniles como Pau Cubarsí o Dean Huijsen, pero se ha olvidado completamente del colombo ibérico que, a diferencia de Cubarsí y Huijsen, se consuela solo con jugar en la Sub-21.

La presión ya está en manos de Cristhian Mosquera y de las selecciones colombianas y españolas. Luis De La Fuente ha sido cauto y paciente con Mosquera, hasta tal punto que no lo ha tenido en cuenta. Prefiere a Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Robin Le Normand. En ese sentido, el zaguero alicantino sería el sexto en fila.

COLOMBIA LE DARÍA EL MUNDIAL A CRISTHIAN MOSQUERA

Al parecer, los planes de España son que siga creciendo en el Arsenal para ser una de las primeras opciones en el Mundial, pero en el de 2030. Bajo ese panorama, Colombia podría convencer al zaguero central para el Mundial de 2026. Mosquera es el sexto en la fila y no uno de los principales defensores centrales en la nómina absoluta.

La presión recae en Cristhian Mosquera que tendrá que definir su futuro a nivel internacional. Colombia le podría dar el Mundial de 2026, mientras que España sería cauto con la situación. Aspiran a que termine su ciclo con la Sub-21 y que pueda ser una de las primeras opciones para el Mundial de 2030.