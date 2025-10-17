Cristhian Mosquera ilusiona a Colombia: "No cierro puertas a nadie"

Parece que no tiene ningún final el tema de Cristhian Mosquera. Todavía hay posibilidad de tomar la decisión de jugar con la selección de España o con el combinado de Colombia. Nació en Alicante, pero cuenta con nacionalidad colombiana por sus padres.

El anhelo del defensor central del Arsenal de Inglaterra es nada más ni nada menos que representar a España y hasta razón tiene, pues, Cristhian Mosquera ha hecho toda su trayectoria en el Valencia español. La cosa es que Luis De La Fuente nunca lo ha contemplado en estos momentos ni por la lesión de Dean Huijsen.

En las últimas fechas de la clasificatoria a la Eurocopa Sub-21, en España estuvo convocado Cristhian Mosquera en los partidos contra Noruega en un amistoso y a Finlandia en las Eliminatorias. Mosquera ha jugado bastante con la posibilidad de jugar en Colombia o en la ‘Roja’. Primero, mantuvo que está a la espera de las puertas que se puedan abrir dependiendo de su desempeño con el Arsenal.

Luego, aseveró que la concentración con el grupo en la Sub-21 demuestra que son una familia y que están conectados apuntándole a un mismo objetivo. De esa manera, podría cerrarle la puerta a Colombia de nueva cuenta.

CRISTHIAN MOSQUERA ESPERA PUERTAS ABIERTAS EN SELECCIONES

Tras las últimas declaraciones que pueden acercarlo a la Selección Colombia, Cristhian Mosquera afirmó en The Athletic que España, país en donde ha hecho toda su trayectoria fue la primera selección que lo buscó, mientras que no recuerda alguna llamada de Colombia.

En ese sentido, Cristhian Mosquera sentenció que, “cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia. Por ahora, he seguido mi proceso habitual con España. Pero no le cierro las puertas a nadie. Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”. Sigue la incertidumbre en qué selección jugará Cristhian Mosquera, pero todo parece indicar que sería en España.

Ramón Jesurún había dicho que, “es español de nacimiento, de padres colombianos. Se le propuso que viniera a las convocatorias Sub-20 y fue tajante de que su objetivo era pertenecer a España”. Sin embargo, las versiones de Cristhian Mosquera parecen demostrar otra cosa.

LUIS DE LA FUENTE PREFIERE ESPERAR A CRISTHIAN MOSQUERA

Mientras se habla de la posibilidad que tiene el defensor central en España o en Colombia, el entrenador ibérico, Luis De La Fuente ha preferido aguantar y esperar al colombo español. A diferencia de jugadores como Dean Huijsen, dado que los dos tienen una edad similar, Cristhian Mosquera no está en los planes del estratega.

En la selección de España, Luis De La Fuente ya tiene cinco defensores centrales en fila y Cristhian Mosquera sería la sexta opción después de Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Robín Le Normand y Aymeric Laporte. Ahí estaría el colomboa español apenas.