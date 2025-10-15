Cristhian Mosquera le vuelve a hacer el feo a Colombia: “Somos una familia”

Sin duda alguna, la novela de este momento retumba tato en Europa como en Sudamérica. Cristhian Mosquera, defensor central nacido en Alicante, España, y que cuenta con la nacionalidad colombiana por sus padres tendrá que decidirse próximamente en qué selección jugará.

Colombia ha tanteado el territorio buscando que el defensor pueda representar a la ‘Tricolor’, mientras que su anhelo parece ser vestir los colores de España. De hecho, ha hecho sus primeros pinitos en la selección sub-21. Espera su lugar en el equipo de Luis De La Fuente con la necesidad de que le llegue una oportunidad que todavía no ha llegado y que parece estar lejana.

En ese sentido, a principios del mes de octubre afirmó que estaba esperando que se abrieran las puertas, siempre y cuando siguiera con su buen nivel. Formado en el Valencia de España, el zaguero fue contratado por el Arsenal en este último mercado de fichajes.

Un guiño para la Selección Colombia al no negar una convocatoria con el combinado cafetero como una opción. Sin embargo, con el llamado nuevamente a la Sub-21 de España, dio otras declaraciones que indican su ilusión de representar a la ‘Roja’.

“SOMOS UNA FAMILIA, POR ESO GANAMOS”; CRISTHIAN MOSQUERA TRAS JUGAR EN LA SUB-21 DE ESPAÑA

Cristhian Mosquera fue convocado para disputar las Eliminatorias para la Eurocopa Sub-21 con España. Jugaron contra Noruega un amistoso y frente a Finlandia en victorias españolas con el colombo ibérico en la nómina titular. Se sigue afianzando con la ‘Roja’.

De hecho, una vez terminó el partido contra Finlandia, en declaraciones para Radio Marca sostuvo que, “en la Sub-21 somos una familia, eso se vio ayer en el campo y por eso logramos la victoria”. De esa manera esquivó la pregunta que le habían hecho que tenía que ver con su elección de qué país representar.