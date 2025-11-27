Cristhian Mosquera mantiene viva la chance de jugar para Colombia
El defensor del Arsenal no descarta la opción de sumarse al combinado tricolor.
Cristhian Mosquera vuelve a ser el centro de atención sobre su posible elección entre Colombia y España, mientras el joven zaguero del Arsenal se consolida en el fútbol europeo. Su doble nacionalidad mantiene en suspenso a dos equipos nacionales que siguen de cerca su progreso.
En medio de un presente sólido, el defensor nacido en Alicante, pero de raíces colombianas, ha dejado claro que no descarta ninguna alternativa. Formado en el Valencia, Mosquera ha intervenido en diferentes categorías juveniles de España, demostrando calidad, liderazgo y madurez en defensa.
Las recientes declaraciones del central reavivaron la conversación. Consultado tras un partido de Champions League, su respuesta fue prudente, pero reveladora: aseguró que su enfoque está en seguir creciendo en Inglaterra, sin cerrar la posibilidad de representar a España o a Colombia, según cómo evolucione su carrera.
Desde otro ángulo, la situación reglamentaria también juega un papel importante. A pesar de haber actuado en diversas selecciones menores españolas, la normativa de FIFA le permite elegir un escudo distinto mientras no debute con la absoluta. Este detalle mantiene intacta la opción de ponerse la camiseta tricolor.
En el entorno colombiano, el nombre de Mosquera empieza a ganar protagonismo debido a la necesidad de fortalecer la zaga de cara al próximo Mundial. Sin embargo, el propio jugador ha revelado que nunca tuvo un contacto real con la dirigencia del combinado cafetero durante su formación, un factor que podría influir en su decisión final.
Por el lado europeo, la ilusión del futbolista por llegar a la selección mayor sigue latente. Su paso por las divisiones menores españolas, sumado a su crecimiento en la Premier League, lo mantienen como una alternativa atractiva para el cuerpo técnico ibérico, que evalúa nuevos proyectos para el proceso mundialista.
"Bueno, es una pregunta que me hacen mucho. Yo estoy muy tranquilo; estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas. Ese es el camino a seguir."
La elección de Cristhian Mosquera, más allá de lo deportivo, representa un reto emocional y profesional. En España tendría una competencia exigente en su posición; en Colombia, la oportunidad de asumir un rol protagónico y convertirse en un referente defensivo rumbo a 2026.
Mientras se acerca el momento definitivo, cada actuación suya en Inglaterra alimenta la expectativa. Hinchas de ambos países observan con atención el camino que tomará un futbolista que, a sus 21 años, ya se encuentra en el centro de una disputa deportiva cargada de talento, proyección y significado.