Cristhian Mosquera mantiene viva la chance de jugar para Colombia

Las recientes declaraciones del central reavivaron la conversación. Consultado tras un partido de Champions League, su respuesta fue prudente, pero reveladora: aseguró que su enfoque está en seguir creciendo en Inglaterra, sin cerrar la posibilidad de representar a España o a Colombia, según cómo evolucione su carrera.

Desde otro ángulo, la situación reglamentaria también juega un papel importante. A pesar de haber actuado en diversas selecciones menores españolas, la normativa de FIFA le permite elegir un escudo distinto mientras no debute con la absoluta. Este detalle mantiene intacta la opción de ponerse la camiseta tricolor.

En el entorno colombiano, el nombre de Mosquera empieza a ganar protagonismo debido a la necesidad de fortalecer la zaga de cara al próximo Mundial. Sin embargo, el propio jugador ha revelado que nunca tuvo un contacto real con la dirigencia del combinado cafetero durante su formación, un factor que podría influir en su decisión final.

Por el lado europeo, la ilusión del futbolista por llegar a la selección mayor sigue latente. Su paso por las divisiones menores españolas, sumado a su crecimiento en la Premier League, lo mantienen como una alternativa atractiva para el cuerpo técnico ibérico, que evalúa nuevos proyectos para el proceso mundialista.