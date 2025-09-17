Actualizado:
Cristhian Mosquera revela razón para rechazar a la Selección Colombia
El defensor del Arsenal sabe que aún tiene opciones de elegir entre dos selecciones.
Cristhian Mosquera ha captado la atención del fútbol europeo gracias a su notable evolución. Este defensor de apenas 21 años, formado en las categorías juveniles del Valencia, se ha transformado en uno de los pilares del Arsenal en la exigente Premier League.
Su juego aéreo, seguridad al corte y capacidad para iniciar desde el fondo han sido fundamentales para que los ‘gunners’ lo consideren pieza clave de su proyecto deportivo. Sin embargo, pese a su destacado rendimiento en Inglaterra, el zaguero todavía no ha debutado con la Selección Colombia, a pesar de que su nacionalidad por ascendencia lo habilita para hacerlo.
La Federación Colombiana de Fútbol mantiene la expectativa de poder sumarlo, aunque hasta el momento no ha habido una convocatoria oficial para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Este escenario ha despertado la curiosidad de los aficionados sobre las verdaderas razones detrás de su ausencia en la Tricolor.
En cuanto a sus antecedentes, es importante destacar que Mosquera ya ha defendido los colores de las selecciones juveniles de España, incluidas la Sub-19 y la Sub-21, además de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 con ese país.
No obstante, “nada de ello le impide, según la normativa de la FIFA, cambiar su afiliación para jugar con Colombia en categoría absoluta”, tal como se indica en el análisis del medio especializado. Su doble nacionalidad, adquirida por sus padres, cumple con los requisitos legales para que la FCF lo convoque en cualquier momento.
La decisión personal del jugador ha sido determinante. En marzo del año anterior, Mosquera declinó una invitación para integrarse al combinado cafetero. Según se informó entonces, el joven “deseaba esperar una oportunidad con el país que lo vio nacer”, en referencia a España. Este tipo de situaciones reflejan la complejidad de la identidad en los futbolistas con doble ciudadanía, donde se mezclan aspiraciones deportivas, vínculos familiares y proyección internacional.
Otro aspecto a considerar es la alta competencia en la zaga española. Mosquera aún no se consolida como titular en la selección mayor y compite con nombres de peso como Robin Le Normand, Pau Cubarsí y Dean Huijsen.
Por eso, su prioridad actual parece estar en consolidarse en el Arsenal, sumar minutos y demostrar consistencia en una de las ligas más exigentes del mundo. En el inicio de la temporada ya acumula más de 291 minutos, incluyendo participaciones en la Champions League.
Colombia busca contar con un defensor joven con experiencia europea, sería un refuerzo de primer nivel, mientras que para el futbolista implicaría asumir un desafío internacional distinto. El tiempo y su rendimiento dirán si la tricolor logra sumar a esta promesa antes de que se consolide en la absoluta española.
