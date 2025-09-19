Cristhian Mosquera se decidió por una selección: “Espero el llamado”

Sin duda alguna, el futuro de Cristhian Mosquera cambió en un abrir y cerrar de ojos. Sus buenos partidos con el Valencia hicieron que otros clubes y ligas se interesaran en contratarlo y le llegó la gran oportunidad, nada más ni nada menos que en la Premier League firmando con el Arsenal.

En Londres no le ha pesado el equipo y Mikel Arteta le ha dado la confianza como un indiscutible titular, por lo menos en los últimos partidos por la lesión de William Saliba. El defensor central tenía una competencia grande con el francés y con Gabriel Magalhaes, pero terminó asegurando el puesto.

Los primeros partidos del Arsenal tuvieron a Cristhian Mosquera como suplente, pero fue uno de los cambios de Mikel Arteta en cada uno de ellos. En Champions brilló y esto llamó aún más la atención de la Selección Colombia que se ilusiona con la posibilidad de tenerlo en las filas. Sin embargo, dependerá de una llamada de Néstor Lorenzo.

Cristhian Mosquera nació en Alicante, España, por lo que cuenta con las opciones de representar a la ‘Roja’, o bien, a la Selección Colombia por su familia. Los españoles ya han hecho la tarea con convocatorias a las selecciones juveniles, pero ahora le llegará la hora de la verdad para decidir en qué país jugar. Al parecer, el defensor central ya lo tiene claro y espera llamadas para dar el ‘sí’.

MOSQUERA ELIGIÓ A UNA SELECCIÓN

España ha estado más cerca de asegurar a Cristhian Mosquera, mientras Colombia no ha tenido casi acercamientos hacia el jugador. Néstor Lorenzo perdería a una ficha ideal para el Mundial y para las siguientes Eliminatorias, dado que sus 21 años se ven bien para el cambio generacional que debe tener la ‘Tricolor’.

De hecho, Cristhian Mosquera se sinceró con El Larguero y afirmó en qué selección quiere jugar. España se lo ha dado todo y él solo piensa en representar a la ‘Roja’, “mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas”.

Con base en las declaraciones de Cristhian Mosquera, las opciones de que Colombia cuente con el defensor del Arsenal se van apagando cada vez más. España tendría la ventaja y solo queda esperar por la llamada del entrenador español que ya ha estado ojeándolo.

LA EXPERIENCIA DE CRISTHIAN MOSQUERA EN LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

Esas palabras de Cristhian Mosquera se alinean con su experiencia que ha tenido en la ‘Rojita’ pasando por los procesos juveniles de España, y, además, ganando títulos gracias al que ganó con la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de París, Francia 2024.

El defensor central del Arsenal ya ha sumado más de doce partidos con las selecciones juveniles de España y nunca ha mirado a Colombia como una opción. Espera la oportunidad de seguir su proceso, dejar buenas sensaciones con los ‘Gunners’ para poder convencer a Luis de la Fuente.

Una buena experiencia que ha dejado con las juveniles de España, pero ahora le tocará dar el golpe con la selección absoluta para poder consolidarse en la ‘Roja’. Tendría que ganarle la posición a Dean Hjuisen, Robín Le Normand y Pau Cubarsi, últimos centrales que tuvieron cabida en el combinado nacional.