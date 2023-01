Cristian Bonilla criticó al técnico de la Sub-20 por no llevar a Tomás Ángel

Falta un día para el inicio del Sudamericano Sub-20, cuya primera fase se jugará en Cali para luego disputar el hexagonal final en Bogotá.

La gran polémica luego de la convocatoria presentada por Héctor Cárdenas para este torneo fue el no llamado de Tomás Ángel, delantero de Atlético Nacional, quien además venía como capitán en el proceso de la selección juvenil.

Al respecto, se refirió Cristian Bonilla, exarquero de la Selección Colombia Sub-20, en Voces del Deporte de RCN Radio. Allí fue enfático en asegurar que Ángel debió recibir el llamado para disputar el Sudamericano.

"Para mí, (Cárdenas) lo tenía que llevar. Es un jugador que marca diferencia en los partidos de fogueo. Es diferente cuando no tienes continuidad en Nacional cuando hay tres o cuatro delanteros de un talento increíble a que no tengas continuidad en otro equipo que no tiene la misma capacidad que tiene Nacional. Eso es algo que hay que ver", argumentó Bonilla.

Para el exarquero de Nacional y La Equidad, se necesitan jugadores de fogueo para encarar el Sudamericano Sub-20: "Ojalá esto no le pese al profe Héctor (Cárdenas), a quien consideró un gran técnico que tiene todas las condiciones para llevar al equipo a lo más alto", precisó.

Por otra parte, respaldó la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla al afirmar que tomó una excelente decisión pensando en ser convocado a la Selección Colombia.

"Él (Quintero) es muy inteligente, sabe lo que quiere, tiene una calidad técnica increíble. Creo que estar allí en Barranquilla, en la casa de la Selección, hace que él quiera ganarse un puesto fijo así como lo sigue teniendo James. Junior apostó por él y ojalá se les dé no solamente por ellos sino también por el fútbol colombiano", explicó.