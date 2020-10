Cristian Borja regresa después de cinco semanas de inactividad

El defensa colombiano Cristian Borja ya se encuentra recuperado del Covid-19 tras ausentarse cinco semanas por el aislamiento obligatorio que debió cumplir. El cafetero podrá regresar este martes a los entrenamientos con el resto de la plantilla y estará a disposición del cuerpo técnico.

Según confirmó Sporting de Lisboa a EFE, el jugador ya tiene el visto bueno después de más de un mes en el que no podía regresar a los entrenamientos porque daba positivo en los test, a pesar de que era asintomático.

Cabe recordar que Cristian Borja fue una de los diez jugadores afectados del brote que sufrió el Sporting de Lisboa en la segunda semana del mes de septiembre, por lo que su primer partido de la Liga Portugal contra el Gil Vicente fue aplazado.



El jugador tendrá que empezar a realizar su particular "pretemporada" tras cumplir más de un mes sin competir oficialmente. No obstante, el colombiano ha venido realizando ejercicios competitivos en su casa para no perder el ritmo que necesita, y así, ganarse –nuevamente- la confianza de su técnico, Rubén Amorim.

El defensor Cristian Borja espera tener un buen regreso, teniendo en cuenta que dependiendo de su nivel, podría estar en la lista del técnico Carlos Queiroz para lo que se viene en la tercera y cuarta jornada de las Eliminatorias a Qatar 2020 en donde su selección enfrentará a Uruguay y Ecuador. Cabe resaltar que el defensor ya cuenta con cinco apariciones con la Selección Colombia.