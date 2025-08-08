Cristiano arremete contra el Balón de Oro; video de su reacción es viral

Si hay alguien autorizado para hablar de fútbol es sin duda Cristiano Ronaldo, goleador histórico de la UEFA Champions League con 140 anotaciones y ganador de cinco ‘orejonas’ con el Real Madrid, además de ser campeón de una Eurocopa y una UEFA Nations League con la Selección de Portugal, tuvo palabras para referirse al Balón de Oro que se entregará el próximo 22 de septiembre.

El jugador de 40 años, que hace poco anotó un triplete con Al Nassr en un partido amistoso contra Rio Ave y llegó a 942 goles en su carrera como futbolista, dejó polémica tras referirse al prestigioso premio que otorga la revista France Football.

