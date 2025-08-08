Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 21:49
Cristiano arremete contra el Balón de Oro; video de su reacción es viral
El goleador portugués dejó polémica tras referirse al premio que brinda la revista France Football.
Si hay alguien autorizado para hablar de fútbol es sin duda Cristiano Ronaldo, goleador histórico de la UEFA Champions League con 140 anotaciones y ganador de cinco ‘orejonas’ con el Real Madrid, además de ser campeón de una Eurocopa y una UEFA Nations League con la Selección de Portugal, tuvo palabras para referirse al Balón de Oro que se entregará el próximo 22 de septiembre.
El jugador de 40 años, que hace poco anotó un triplete con Al Nassr en un partido amistoso contra Rio Ave y llegó a 942 goles en su carrera como futbolista, dejó polémica tras referirse al prestigioso premio que otorga la revista France Football.
Cristiano no cree en el Balón de Oro
Recientemente se dio a conocer el listado con los 30 candidatos que están en la pelea por llevarse el premio al mejor futbolista del año 2025, donde nombres de envergadura que supieron levantar este galardón como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no fueron incluidos.
Pues bien, la prensa consultó a Cristiano acerca de los candidatos al Balón de Oro y su opinión con respecto a la inclusión de tres jugadores portugueses (Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha del PSG), a lo que respondió con un contundente “es ficticio” y alejándose pronto del entrevistador.
❌ CRISTIANO RONALDO NO CREE en el BALÓN de ORO:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 8, 2025
😮 "ES FICTICIO".
Vía 'sporttv (instagram)' pic.twitter.com/tYsjvKavcU
La polémica de Messi como ganador del Balón de Oro 2023
Desde hace algunos años se ha evidenciado el disgusto del atacante portugués con la entrega de este premio, que tuvo una gran polémica luego de la decisión de dárselo a Lionel Messi en 2023, casi un año después de haber ganado con Argentina el Mundial en Qatar y cuando ya jugaba en el Inter Miami de la MLS.
Por otro lado, uno de los nombres que extrañamente no está en el listado de 30 jugadores es el uruguayo Federico Valverde, uno de los futbolistas más rendidores del Real Madrid que fue destacado por su anterior temporada, además, nombres reconocidos como Julián Álvarez y Nico Williams tampoco figuran dentro de los candidatos.
Fuente
Antena 2