Cristiano destapó la verdad sobre la posibilidad de jugar con Messi

El internacional portugués Cristiano Ronaldo dijo que le parece "difícil" que él y Lionel Messi lleguen a jugar juntos después de largos años de rivalidad deportiva, pero agregó que no puede decir que "de este agua no beberé".



Cristiano aseguró que tiene mucho cariño por Messi y por Argentina -recordó que su mujer es argentina- y dijo que ha tenido invitaciones de ese país para jugar el Mundial de Clubes.

"Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de este agua no beberé", dijo a una pregunta de un periodista argentino.



"Le tengo también mucho cariño a Messi. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer", dijo.