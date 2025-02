Cristiano lo contó todo: la historia secreta sobre su salida del Real Madrid

Estas declaraciones sugieren que, aunque inicialmente hubo un acuerdo para su traspaso, posteriormente Florentino Pérez intentó revertir la decisión, pero Cristiano ya había comprometido su palabra con la Juventus.

Además, Ronaldo reveló que antes de fichar por el Manchester United en 2003, estuvo cerca de unirse al FC Barcelona: "Pude jugar en el Barça. Estuve con una persona del club y quiso contratarme, pero no pasó. Me querían fichar y me llevaban al año siguiente. El Manchester me llevaba en el momento".

Esta confesión añade una nueva perspectiva a la carrera de Cristiano, ya que una decisión diferente en ese momento podría haber cambiado el curso de la historia del fútbol moderno.

Tras su salida del Real Madrid, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo continuó su carrera en la Juventus de Italia y, posteriormente, en el Al Nassr de Arabia Saudita. A pesar de los cambios de equipo y las diferentes ligas en las que ha competido, su ambición y deseo de nuevos desafíos han sido constantes a lo largo de su trayectoria.

Estas revelaciones ofrecen una visión más profunda de las decisiones que han marcado la carrera de Cristiano Ronaldo y su constante búsqueda de nuevos retos, así como de las dinámicas internas en uno de los clubes más prestigiosos del mundo.