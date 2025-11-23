Cristiano lo volvió a hacer: Un golazo de chilena digno de Puskas

Un gol que revive recuerdos inolvidables

El gesto técnico recordó de inmediato aquel legendario gol que le marcó a la Juventus en 2018 por Champions League, considerado por muchos como uno de los mejores de su carrera. Pero esta vez, la chilena llegó en un momento diferente, ya consolidado como leyenda absoluta, compitiendo a un nivel que desafía cualquier lógica física o futbolística.

Cristiano, que juega cada partido como si fuera una final, corrió hacia la esquina del campo con su clásico grito de celebración, rodeado por sus compañeros que no podían creer lo que acababan de ver.

Un competidor eterno

El impacto emocional del gol también se sintió dentro y fuera del estadio. Para su equipo significó un impulso anímico enorme, cerrando un partido que terminó en goleada. Para los aficionados, fue una nueva prueba de que la vigencia de CR7 no es una casualidad, sino el resultado de una disciplina inquebrantable.

El portugués no solo lidera con goles, sino también con actitud, sigue siendo el primero en entrenar, el último en irse y el que exige constantemente un nivel superior.