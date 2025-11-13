Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 17:21
Cristiano perdió los cabales: agresión y expulsión complican a Portugal
El astro portugués no le pudo dar la clasificación a su selección para el Mundial.
Se viven las últimas fechas de las Eliminatorias de la UEFA con la necesidad de definir a los clasificados para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Portugal necesitaba en la penúltima jornada superar a Irlanda en Dublín. Sin embargo, fue todo lo contrario.
Un espectáculo de goles de Irlanda que aprovechó la localía y puso en problemas la clasificación de Portugal con el doblete de Troy Parrott sobre los 17 minutos y antes de acabar la primera parte. Además, como si fuera poco con la victoria parcial, todo se complicó con la expulsión de Cristiano Ronaldo que sumó su primera roja desde que representa a su país.
A falta de media hora para que se acabara el compromiso, Cristiano Ronaldo perdió los cabales. Portugal nunca estuvo a la altura y mucho menos cuando el astro portugués intentó desmarcarse y propinó dos codazos contra un rival. El árbitro central le puso amarilla al luso, hasta que revisó la jugada en el VAR.
La tecnología llamó para advertir que todo se trataba de una agresión al rival sin balón que ameritaba corregir la amarilla y sancionarlo con una tarjeta roja. Efectivamente, el jugador del Al Nassr tuvo que dejar a su equipo con diez hombres y se perderá el siguiente juego clave para clasificar.
LA DESAFIANTE SALIDA DE CRISTIANO RONALDO DEL ESTADIO
El astro ex Real Madrid y Manchester United afirmó en una entrevista que estaba esperando los chiflidos afuera de su país durante estas Eliminatorias y en el Mundial. Justamente, el Estadio Aviva de Dublín fue un territorio hostil para Cristiano y sus compañeros que fueron silbados cada vez que agarraban la pelota.
Todo explotó con la agresión que terminó en una expulsión inesperada, puesto que nunca lo habían sancionado con una tarjeta roja hasta la fecha. Mientras se retiraba del campo de juego, se dirigió al banquillo de Irlanda haciendo gestos demostrando su inconformismo con el ambiente en el recinto deportivo.
Y es que, cuando se iba del rectángulo verde, el público estalló aún más haciéndole gestos de que ‘siguiera llorando’. Cristiano respondió con las manos, aplaudiendo y luego diciéndoles que siguieran hablando. Habrá que esperar la decisión de la Comisión Arbitral de la UEFA porque puede peligrar su presencia en el Mundial.
¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025
📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gYpvItXWoW
CRISTIANO RONALDO SE PERDERÍA LA PRIMERA FECHA DE LA COPA DEL MUNDO
A Portugal le queda enfrentar a Armenia en condición de local el domingo 16 de noviembre. Para este encuentro crucial en el que los portugueses necesitan sí o sí ganar para mantener el liderato y la clasificación directa para el Mundial, Cristiano Ronaldo sería la gran ausencia.
Tras la expulsión, le puede caer una sanción de dos fechas, dado que, la decisión fue una tarjeta roja directa por la agresión sin el balón. Sumado a ello, la provocación a los hinchas y sus gestos también pueden acarrearle un problema adicional.
En ese orden de ideas, si llegan a ser dos partidos de sanción, el luso se perdería, no solo el juego ante Armenia, sino que tampoco estaría en la primera fecha del Mundial de 2026. De hecho, su presencia en la Copa del mundo podría estar en duda si sus compañeros no empatan o ganan en la última fecha de las Eliminatorias.
