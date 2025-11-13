Cristiano perdió los cabales: agresión y expulsión complican a Portugal

Se viven las últimas fechas de las Eliminatorias de la UEFA con la necesidad de definir a los clasificados para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Portugal necesitaba en la penúltima jornada superar a Irlanda en Dublín. Sin embargo, fue todo lo contrario.

Un espectáculo de goles de Irlanda que aprovechó la localía y puso en problemas la clasificación de Portugal con el doblete de Troy Parrott sobre los 17 minutos y antes de acabar la primera parte. Además, como si fuera poco con la victoria parcial, todo se complicó con la expulsión de Cristiano Ronaldo que sumó su primera roja desde que representa a su país.

A falta de media hora para que se acabara el compromiso, Cristiano Ronaldo perdió los cabales. Portugal nunca estuvo a la altura y mucho menos cuando el astro portugués intentó desmarcarse y propinó dos codazos contra un rival. El árbitro central le puso amarilla al luso, hasta que revisó la jugada en el VAR.

La tecnología llamó para advertir que todo se trataba de una agresión al rival sin balón que ameritaba corregir la amarilla y sancionarlo con una tarjeta roja. Efectivamente, el jugador del Al Nassr tuvo que dejar a su equipo con diez hombres y se perderá el siguiente juego clave para clasificar.

LA DESAFIANTE SALIDA DE CRISTIANO RONALDO DEL ESTADIO

El astro ex Real Madrid y Manchester United afirmó en una entrevista que estaba esperando los chiflidos afuera de su país durante estas Eliminatorias y en el Mundial. Justamente, el Estadio Aviva de Dublín fue un territorio hostil para Cristiano y sus compañeros que fueron silbados cada vez que agarraban la pelota.

Todo explotó con la agresión que terminó en una expulsión inesperada, puesto que nunca lo habían sancionado con una tarjeta roja hasta la fecha. Mientras se retiraba del campo de juego, se dirigió al banquillo de Irlanda haciendo gestos demostrando su inconformismo con el ambiente en el recinto deportivo.

Y es que, cuando se iba del rectángulo verde, el público estalló aún más haciéndole gestos de que ‘siguiera llorando’. Cristiano respondió con las manos, aplaudiendo y luego diciéndoles que siguieran hablando. Habrá que esperar la decisión de la Comisión Arbitral de la UEFA porque puede peligrar su presencia en el Mundial.