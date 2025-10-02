Cristiano podría jugar contra la Selección Colombia; revelan fecha y posible sede

El paso de James Rodríguez por el Real Madrid juntó al colombiano con Cristiano Ronaldo, delantero portugués que también compartió vestuario con otros jugadores cafeteros, con Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, con David Ospina en Al Nassr y también con Jhon Jáder Duran en ese mismo club árabe.

Pese a su avanzada edad, el atacante de 40 años sigue vigente y sumando goles para su inagotable carrera en el fútbol, jugador que tiene en mente disputar el Mundial del 2026 con la Selección de Portugal.

