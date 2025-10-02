Actualizado:
Cristiano podría jugar contra la Selección Colombia; revelan fecha y posible sede
El goleador portugués sigue siendo pieza clave para la selección lusa.
El paso de James Rodríguez por el Real Madrid juntó al colombiano con Cristiano Ronaldo, delantero portugués que también compartió vestuario con otros jugadores cafeteros, con Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, con David Ospina en Al Nassr y también con Jhon Jáder Duran en ese mismo club árabe.
Pese a su avanzada edad, el atacante de 40 años sigue vigente y sumando goles para su inagotable carrera en el fútbol, jugador que tiene en mente disputar el Mundial del 2026 con la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo podría jugar contra la Selección Colombia
El ‘Bicho’ hace parte importante del equipo luso que dirige el técnico español Roberto Martínez, el cual está de momento jugando las Eliminatorias de la UEFA al Mundial del 2026, un torneo clasificatorio que superaría con tranquilidad para poner nuevamente a Cristiano en una cita orbital.
Pues bien, pensando en la inminente clasificación y posibles partidos amistosos previos al Mundial, el conjunto portugués alista compromisos con rivales sudamericanos, así lo confirmó el diario luso ‘A Bola’, mencionando que Colombia y Ecuador están dentro de las opciones.
¿Cuándo se jugaría el amistoso entre Colombia y Portugal?
Según la fuente, la idea es que este partido se desarrolle en la fecha FIFA de marzo del 2026, compromiso que tienen la idea sean llevados a cabo en territorio portugués, sin embargo, no hay nada definido y la sede podría cambiar.
Si se llega a concretar el partido, sería el primer enfrentamiento en la historia de la Selección mayor de Colombia y la de Portugal, todo un acontecimiento donde Cristiano Ronaldo podría reencontrarse con algunos de sus excompañeros, un evento que sin duda llamaría poderosamente la atención del aficionado colombiano.
Según A Bola, Portugal busca rivales sudamericanos para la Fecha FIFA de marzo. Se rumora que Ecuador y Colombia son las primeras alternativas que manejan. En ambos casos pretenden hacer de locales. pic.twitter.com/gxAy7LYmRd— MrOFF (@MrOFFSIDER) September 30, 2025
