Cristiano reaviva la rivalidad: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"

¿Messi mejor que yo?

Si bien la entrevista todavía no está publicada el luso subió un corto en el que se puede ver el momento en el que le responde al entrevistador que no está de acuerdo con que Messi sea mejor que él. Cristiano siempre ha sido un jugador que más que arrogante se le ve con una mentalidad ganadora y es precisamente gracias a eso que ha conseguido ganar prácticamente todo lo que ha jugado, campeón de Premier, de la Liga, de la Serie A, de la Champions, Eurocopa, Nations League, entre muchas otras cosas.

Sin embargo, en este punto el argentino parece haberle dado el toque final a esa rivalidad consiguiendo la copa del Mundo, el máximo logro que se puede alcanzar a nivel de selecciones, además Messi es el jugador con más títulos colectivos y distinciones individuales de la historia del futbol, un logro que seguramente será muy difícil de alcanzar.