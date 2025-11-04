Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 08:10
Cristiano reaviva la rivalidad: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Cristiano sigue firme en su idea de ser el mejor jugador de la historia.
La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es probablemente una sino la más importante de la historia del futbol, que dos jugadores de su nivel hayan coincidido en la misma época es un privilegio para todos los que tuvimos la oportunidad de verlos. Sin embargo, el hambre y deseo de romper récords del portugués lo han llevado muchas veces a hablar más de la cuenta en cuanto a quien es mejor entre los dos, en este caso fue en una nueva entrevista con Piers Morgan que saldrá hoy martes.
¿Messi mejor que yo?
Si bien la entrevista todavía no está publicada el luso subió un corto en el que se puede ver el momento en el que le responde al entrevistador que no está de acuerdo con que Messi sea mejor que él. Cristiano siempre ha sido un jugador que más que arrogante se le ve con una mentalidad ganadora y es precisamente gracias a eso que ha conseguido ganar prácticamente todo lo que ha jugado, campeón de Premier, de la Liga, de la Serie A, de la Champions, Eurocopa, Nations League, entre muchas otras cosas.
Sin embargo, en este punto el argentino parece haberle dado el toque final a esa rivalidad consiguiendo la copa del Mundo, el máximo logro que se puede alcanzar a nivel de selecciones, además Messi es el jugador con más títulos colectivos y distinciones individuales de la historia del futbol, un logro que seguramente será muy difícil de alcanzar.
Dos jugadores que marcaron historia
Si bien la comparación seguirá casi que toda la vida, lo cierto es que ambos son jugadores que marcaron la historia del futbol para siempre, uno terminará como el máximo goleador de la historia del deporte y el otro como el más ganador y ahora ya a sus 38 y 40 años lo único que queda es disfrutar los últimos partidos de ambos tanto con sus clubes como con sus selecciones en el Mundial de 2026 en el que seguramente los veamos por última vez vistiendo los colores de sus países.
Fuente
Antena 2