Cristiano rompe récord, es el primer futbolista en superar esta marca

Primer futbolista en ser "milmillonario"

Cristiano además de ser un excelente jugador ha demostrado ser también un gran empresario, con su nuevo contrato en el Al Nassr se aseguró convertirse en el primer futbolista en alcanzar tal cifra de patrimonio. A esto hay que sumarle que no solo recibe pagos sino que ahora es el dueño del 15% del club Árabe. Si bien es el único futbolista en lograrlo no es el único deportista, otros como Roger Federer o Michael Jordan también están catalogados dentro de este rango de patrimonio.

En esto Cristiano se destaca por encima de los otros deportistas ya que si bien ha hecho mucho afuera del futbol la mayor parte de sus ganancias vienen precisamente del deporte mientras los otros las tienen por otro tipo de contratos, por ejemplo Federer por su colaboración con la marca de ropa deportiva On Holdings o Michael Jordan por su acuerdo de patrocinio vitalicio con Nike. Cristiano por su parte puede presumir de varios negocios como su propia marca, una cadena hotelera, una cadena de gimnasios y un grupo de comunicaciones.