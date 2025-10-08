Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 12:03
Cristiano rompe récord, es el primer futbolista en superar esta marca
Cristiano Ronaldo ha superado un nuevo récord, se convirtió en el primer futbolista en lograrlo.
El jugador portugués que es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del futbol no para de batir nuevas marcas, el delantero que ya es oficialmente el máximo goleador en la historia del deporte ahora rompió un nuevo récord que muchos querrían tener. Cristiano de ya 40 años ha demostrado que la edad es solo un número, con mejores estadísticas en sus 30 que en sus 20 el "bicho" ha demostrado ser un claro ejemplo de esfuerzo y entrenamiento.
Ahora el mejor jugador portugués de la historia acaba de firmar un nuevo contrato con Al Nassr hasta el 2027 en busca de los 1000 goles y con esto consiguió una marca nunca antes vista.
Primer futbolista en ser "milmillonario"
Cristiano además de ser un excelente jugador ha demostrado ser también un gran empresario, con su nuevo contrato en el Al Nassr se aseguró convertirse en el primer futbolista en alcanzar tal cifra de patrimonio. A esto hay que sumarle que no solo recibe pagos sino que ahora es el dueño del 15% del club Árabe. Si bien es el único futbolista en lograrlo no es el único deportista, otros como Roger Federer o Michael Jordan también están catalogados dentro de este rango de patrimonio.
En esto Cristiano se destaca por encima de los otros deportistas ya que si bien ha hecho mucho afuera del futbol la mayor parte de sus ganancias vienen precisamente del deporte mientras los otros las tienen por otro tipo de contratos, por ejemplo Federer por su colaboración con la marca de ropa deportiva On Holdings o Michael Jordan por su acuerdo de patrocinio vitalicio con Nike. Cristiano por su parte puede presumir de varios negocios como su propia marca, una cadena hotelera, una cadena de gimnasios y un grupo de comunicaciones.
Cristiano un ejemplo dentro y fuera del campo
Cristiano Ronaldo es considerado un ejemplo dentro y fuera del campo por su disciplina, constancia y mentalidad ganadora, cualidades que lo han llevado a mantenerse en la élite del fútbol mundial durante más de dos décadas. En lo deportivo, sus números hablan por sí solos, más de 900 goles oficiales, títulos en las principales ligas de Europa y cinco Balones de Oro, consolidándolo como uno de los máximos referentes de la historia. Pero su impacto trasciende el terreno de juego, fuera de él ha construido un imperio empresarial con su marca “CR7”, que tiene líneas de ropa, fragancias, gimnasios, hoteles y acuerdos publicitarios millonarios. Además, su imagen se asocia con trabajo, profesionalismo y liderazgo, convirtiéndolo en un modelo de éxito global que inspira tanto a deportistas como a emprendedores.
Fuente
Antena 2