Cristiano Ronaldo acorta distancia de los 1000 goles: doblete con Portugal

Con 40 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue desafiando el tiempo y los récords que hay en el mundo del fútbol, ya que se encuentra a punto de alcanzar el codiciado registro de los 1000 goles oficiales, sumando un impresionante registro en sus más de 20 años de carrera.

Fue justo el 6 de septiembre de 2025, en el regreso de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026, en el estadio Vazgen Sargsyan de Ereván, cuando Portugal se encargó de golear 5-0 a Armenia y en donde Ronaldo abrió su cuenta personal al transformar una asistencia de Pedro Neto en el minuto 21 y reportándose con doblete.

Lea también: Selección de CONMEBOL cambiaría sede en Eliminatorias: tendría ventaja

Cristiano Ronaldo llegó a los 942 goles

Ese doblete ante la Selección de Armenia no solo mostró su instinto goleador intacto, sino que también lo elevó en las estadísticas de la fase de clasificación mundialista al haber alcanzado los 38 goles en eliminatorias, superando a Lionel Messi (36 goles) y quedando apenas uno detrás del líder histórico, Carlos Ruíz de Guatemala.

Tras estos dos nuevos tantos en su cuenta personal, Ronaldo ahora se encuentra a solo 58 tantos de alcanzar el codiciado registro de mil goles oficiales en su carrera, sumando un impresionante total de 942 dianas entre club y selección.