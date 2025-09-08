Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 14:29
Cristiano Ronaldo acorta distancia de los 1000 goles: doblete con Portugal
Cristiano Ronaldo se volvió a reportar con doblete en las eliminatorias con Portugal y se acerca a los 1000.
Con 40 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue desafiando el tiempo y los récords que hay en el mundo del fútbol, ya que se encuentra a punto de alcanzar el codiciado registro de los 1000 goles oficiales, sumando un impresionante registro en sus más de 20 años de carrera.
Fue justo el 6 de septiembre de 2025, en el regreso de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026, en el estadio Vazgen Sargsyan de Ereván, cuando Portugal se encargó de golear 5-0 a Armenia y en donde Ronaldo abrió su cuenta personal al transformar una asistencia de Pedro Neto en el minuto 21 y reportándose con doblete.
Lea también: Selección de CONMEBOL cambiaría sede en Eliminatorias: tendría ventaja
Cristiano Ronaldo llegó a los 942 goles
Ese doblete ante la Selección de Armenia no solo mostró su instinto goleador intacto, sino que también lo elevó en las estadísticas de la fase de clasificación mundialista al haber alcanzado los 38 goles en eliminatorias, superando a Lionel Messi (36 goles) y quedando apenas uno detrás del líder histórico, Carlos Ruíz de Guatemala.
Tras estos dos nuevos tantos en su cuenta personal, Ronaldo ahora se encuentra a solo 58 tantos de alcanzar el codiciado registro de mil goles oficiales en su carrera, sumando un impresionante total de 942 dianas entre club y selección.
A pesar de su avanzada edad, Ronaldo todavía tiene un largo camino por recorrer, no solo con Al Nassr, club con el que renovó su contrato hasta junio de 2027 e ilusionando también con su participación en una nueva cita mundialista, la cual podría llegar a ser la última.
¡¡COSA DE GOAT!! GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO Y DOBLETE PARA EL 4-0 DE PORTUGAL VS. ARMENIA.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025
📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aXOBANXzN8
En otras noticias: JuanFer Quintero es solución en la Selección Colombia
Lea también: Perú y Chile se la juegan: ¿por qué es importante su último partido de Eliminatorias?
Próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal en la eliminatoria
El próximo compromiso de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será el martes 9 de septiembre de 2025, cuando el conjunto luso visite a Hungría en Budapest. El duelo está programado para las 18:45 UTC, lo que equivale a la 1:45 de la tarde en Colombia, y corresponde a la segunda fecha del Grupo F, donde Portugal comparte zona con Hungría, Armenia e Irlanda.
Fuente
Antena 2