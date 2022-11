Cristiano Ronaldo, baja en Manchester United para la Copa de la Liga

Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, causará baja en el duelo de este jueves contra el Aston Villa por "enfermedad".



El atacante portugués se cayó de la convocatoria y, según confirmó Erik Ten Hag, el motivo es que está enfermo.



"No va a estar disponible", dijo el técnico holandés antes del encuentro. "No sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado".

Cristiano ha sido elegido este jueves en la lista de Portugal para disputar la Copa del Mundo de Qatar. El atacante portugués aún podría tener minutos el sábado en el partido de la Premier League contra el Fulham, el último antes de viajar a Catar.

El delantero ‘luso’ jugaría su quinto Mundial y alcanzaría la marca que tienen los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez, el Alemán Lothar Matthaus y el italiano Giaunluigi Buffon. Lo más probable es que a la lista se le sumen el argentino Lionel Messi, y los mexicanos ‘Memo’ Ochoa y Andrés Guardado.

Siendo así, Portugal se sumó a las selecciones que ya anunciaron la lista con la que disputarían la Copa el Mundo, Polonia, Alemania, Bélgica, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Costa Rica, Croacia, Marruecos, Brasil, Camerún, Dinamarca, Gales y Senegal e Inglaterra. A falta de las demás selecciones por confirmar la nómina con la que disputarían el certamen mundialista.

La lista completa:

Arqueros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) y Rui Patrício (Roma);

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) y Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Mediocampistas: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) y William Carvalho (Betis);

Delanteros: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milán) y Ricardo Horta (SC Braga).