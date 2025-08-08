Actualizado:
Cristiano Ronaldo cada vez más cerca de los 1000 goles: anotó nuevo triplete
Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar y se acerca a los 1000 goles tras nuevo triplete.
Fue justo el jueves 7 de agosto de 2025, en el Estadio do Algarve de Portugal, donde Cristiano Ronaldo reapareció con Al Nassr y exhibió una faceta que parece no verse frenada por los años, ya que tuvo la oportunidad de anotar un nuevo triplete decisivo que permitió al Al-Nassr vencer 4-0 al Rio Ave en un amistoso de pretemporada.
Este compromiso sirve como preparación para la nueva temporada que está a punto de iniciar en el fútbol de Arabia, pero también para que el 'bicho' siga demostrando de qué está hecho a pesar de su avanzada edad y se acerque cada vez más a un hito histórico en el mundo del fútbol.
Cristiano Ronaldo llegó a los 942 goles
El primer tanto del del delantero de la Selección de Portugal auspició como titular en este nuevo encuentro de Al Nassr y su primera anotación llegó en el minuto 44, casi al borde del descanso. Una jugada colectiva brillante que involucró a su compatriota João Félix, culminó con un disparo letal que abrió el marcador.
El segundo gol, un cabezazo implacable, llegó iniciando el segundo tiempo, justo sobre los 63 minutos tras un centro preciso desde la banda, demostrando su imponente juego aéreo. Cinco minutos más tarde, en el 68’, transformó un penalti con su habitual tranquilidad, firmando así una actuación redonda.
El rendimiento de Ronaldo no solo fue clave en el plano goleador, sino también simbólico. Su capacidad para dominar el partido y confirmar su condición de líder quedó al descubierto, sobre todo en un escenario de gran significado como su país natal, rodeado de cerca de 20,000 fanáticos que lo ovacionaron en múltiples ocasiones. Además, se acercó aún más a la histórica marca de 1,000 goles en su carrera, alcanzando un total que ronda los 942 tantos.
¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo con Al Nassr?
Cristiano Ronaldo continúa dejando huella en el fútbol saudí con el Al Nassr, club en el que, hasta mayo de 2025, ha marcado 99 goles en 111 partidos oficiales. Su producción ofensiva se distribuye en diversas competencias: 74 tantos en la Liga Profesional Saudí, 14 en la Liga de Campeones de la AFC, 6 en la Copa Árabe de Campeones de Clubes, 3 en la Copa del Rey Saudí y 2 en la Supercopa Saudí.
