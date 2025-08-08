Cristiano Ronaldo cada vez más cerca de los 1000 goles: anotó nuevo triplete

Fue justo el jueves 7 de agosto de 2025, en el Estadio do Algarve de Portugal, donde Cristiano Ronaldo reapareció con Al Nassr y exhibió una faceta que parece no verse frenada por los años, ya que tuvo la oportunidad de anotar un nuevo triplete decisivo que permitió al Al-Nassr vencer 4-0 al Rio Ave en un amistoso de pretemporada.

Este compromiso sirve como preparación para la nueva temporada que está a punto de iniciar en el fútbol de Arabia, pero también para que el 'bicho' siga demostrando de qué está hecho a pesar de su avanzada edad y se acerque cada vez más a un hito histórico en el mundo del fútbol.

Cristiano Ronaldo llegó a los 942 goles

El primer tanto del del delantero de la Selección de Portugal auspició como titular en este nuevo encuentro de Al Nassr y su primera anotación llegó en el minuto 44, casi al borde del descanso. Una jugada colectiva brillante que involucró a su compatriota João Félix, culminó con un disparo letal que abrió el marcador.

El segundo gol, un cabezazo implacable, llegó iniciando el segundo tiempo, justo sobre los 63 minutos tras un centro preciso desde la banda, demostrando su imponente juego aéreo. Cinco minutos más tarde, en el 68’, transformó un penalti con su habitual tranquilidad, firmando así una actuación redonda.