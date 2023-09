Cristiano sorprende al mundo defendiendo a Messi por criticas a su carrera

Cristiano Ronaldo ha tenido una carrera llena de éxito en la élite del fútbol mundial. El portugués duro casi 20 años jugando en el máximo nivel y vistió las camisetas de varios de los mejores equipos del mundo.

No queda duda que, a lo largo de todos sus años, el mayor rival deportivo a nivel individual que tuvo CR7 fue Lionel Messi. Ambos compartieron los escenarios de todos los premios que reconocían al mejor futbolista del mundo, turnándose en doce temporadas.

Tras haber arribado a la liga árabe, el portugués dio una declaración que sorprendió al mundo. En medio de la concentración con Portugal para las Eliminatorias de la Eurocopa, el delantero habló sobre su carrera y la de Messi y el legado que han marcado.

"Si te gusta Cristiano, no tienes por qué odiar a Messi o viceversa. Los dos somos muy buenos y cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo. El legado continúa, pero no la rivalidad", fue lo que dijo el luso en un principio.

Para Cristiano, es necesario entender que ambos merecen el respeto del mundo: "Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él está haciendo su camino y yo el mio. Y el legado continúa.

Finalmente, el 'bicho' remarcó que no son amigos porque no ha compartido juntos, pero se tiene un gran respeto mutuo: "Compartimos el escenario durante 15 años. No digo que seamos amigos, pero somos colegas de profesión y nos respetamos mutuamente".

Por ahora, Messi continúa su aventura en los Estados Unidos con el Inter Miami. Mientras que el luso sigue siendo pionero en la aventura árabe.