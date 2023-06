Cristiano Ronaldo está intratable; alcanzó nuevo reconocimiento con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo ha logrado este martes un nuevo hito en su laureada carrera al saltar al campo en el choque entre Islandia y Portugal en Reikiavik, de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, que supone su partido número 200 con la selección de su país.



El delantero recibió el reconocimiento justo antes del partido, cuando se le entregó una certificado con el récord y una camiseta de la selección enmarcada y con el dorsal 200.

Después de haber hecho historia el pasado mes de marzo al convertirse en el jugador con más encuentros con un equipo nacional, Cristiano ha vuelto a agrandar su legado con Portugal, del que sigue siendo, a los 38 años, el capitán y mayor referencia.



Su periplo con la absoluta lusa comenzó hace 20 años, cuando a los 18 fue lanzado por Luiz Felipe Scolari en un amistoso contra Kazajistán en agosto de 2003.



El preparador brasileño felicitó a Cristiano por el logro y destacó que se trata de "un hito espectacular" en la carrera de su ex jugador y algo que "estaba esperando".



"200 partidos con la selección, ¡enhorabuena! Estaba esperando porque sabía que nada es difícil, nada es diferente, nada es imposible para ti, Cristiano. Esos 200 partidos son un hito espectacular en tu carrera", dijo Scolari en un vídeo compartido el lunes por el diario luso Record.



Cristiano, ex del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, ha representado los colores de su país en cinco campeonatos del mundo y otros cinco de Europa, uno de los cuales ganó, el de Francia 2016.



Además, se ha convertido en el máximo goleador de la historia al servicio de una selección, con 122 tantos hasta la fecha.



Pese a acercarse al epílogo de su carrera, Cristiano Ronaldo sigue como una pieza fundamental de Portugal, ahora en un nuevo ciclo dirigido por el español Roberto Martínez.



En la rueda de prensa de ayer de cara al choque contra Islandia, Cristiano aseguró que seguir batiendo récords le hace "feliz" y apuntó a la conquista de un nuevo trofeo con el combinado.



"Estoy alcanzando bastantes récords y eso me deja feliz y con la ambición de querer todavía hacer mucha historia por Portugal. Tengo la esperanza de que podemos ganar todavía más títulos", consideró.



En cuanto a su futuro con las 'quinas', se mostró categórico: "Estaré aquí hasta que crea que debo".

"Hacer 200 internacionalizaciones no es cualquier cosa. Demuestra el amor que tengo por jugar con la selección. Quiero seguir jugando, alegrando a mi familia, a mis amigos, a todos los portugueses, porque ha sido un camino largo pero que no acabará en breve", señaló.



Por su parte, en la misma rueda de prensa, Roberto Martínez destacó una vez más el compromiso de Cristiano Ronaldo con el equipo que ahora entrena.



"Cuando consigues 50 internacionalizaciones es una recompensa para tu carrera. Cuando consigues 100, es un momento icónico. Y Cristiano es el primer jugador en el fútbol mundial en conseguir las 200, es un logro que refleja su compromiso", defendió.