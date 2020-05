"Cristiano Ronaldo me dijo que le habían comentado que yo era una máquina"

Tras la determinación de la Liga Portuguesa de dar por finalizada por su temporada y permitir el ascenso de Nacional de Madeira y Farense, un colombiano se vio beneficiado por esta situación y celebró junto al resto del plantel la buena noticia, luego de haber luchado por 22 partidos y haberse convertido en el goleador de su equipo. Se trata de Brayan Riascos, atacante de Buenaventura quien juega en el club portugués y quien habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Riascos, quien lleva cuatro temporadas jugando en el fútbol portugués, tuvo una gran temporada y terminó como máximo segundo anotador del ascenso luso, por lo que el miércoles, tras ser notificado del ascenso y luego de haber conocido hace unos días a Cristiano Ronaldo contó cómo fue esta experiencia. "Cristiano Ronaldo me dijo que le comentaron que yo era una máquina y yo le dije lo mismo, que él era una máquina goleadora. También me dijo que hablaba muy bien portugués. Me pareció una persona excelente y muy humilde. Es una persona muy humilde", sentenció sobre el futbolista de Juventus.

Con doce goles en la temporada y luego de concluir como una de las figuras de su club, el futbolista colombiano habló de lo que puede venir para la próxima temporada, la primera que disputará en la máxima división del fútbol europeo: "Quedé como segundo mejor goleador, uno atrás del primero. Todo indica que continuaré con Nacional pues el entrenador y el presidente cuentan conmigo".

Luego, refiriéndose a la posición del campo en la que le gusta jugar y al número 94 que lleva en la camiseta, afirmó: "A mí me gusta jugar más de 'nueve' (delantero centro), cómo lo hice durante los últimos partidos, pero también me ponen a jugar de extremo derecho o extremo izquierdo. Escogí ese número porque es difícil que otro jugador lo tenga y es el año de mi nacimiento".