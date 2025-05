Cristiano Ronaldo no es lo que aparenta: revelador análisis lo confirmó

La pelea de Cristiano Ronaldo contra el tiempo para alcanzar el gol 1,000 en su carrera como futbolista profesional sigue dando de qué hablar. Sin muchas declaraciones del internacional portugués sobre su retiro, seguramente, después de alcanzar esa histórica cifra, podría acabar su trayectoria deportiva llena de éxitos a nivel de clubes y en selecciones, pese a la espinita de los Mundiales.

En una nueva fecha de la liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo regresó a la nómina titular del Al Nassr bajo las órdenes de Stéfano Pioli. El luso no falló en la cita y convirtió un gol para seguir estirando la racha positiva y para estar cada vez más cerca de esa marca histórica de los 1,000 tantos.

El pasado 5 de febrero, Cristiano Ronaldo cumplió 40 años, pero esa edad parece no ser tan cierta. Aunque en todos lados, evidentemente dice que CR7 nació en Madeira, Portugal en el año 1985, la realidad no es como se pinta después de un análisis que le hicieron al deportista ex Real Madrid y Manchester United.

LA EDAD BIOLÓGICA DE CRISTIANO RONALDO QUE SORPRENDE AL MUNDO

Nadie ha dudado nunca del físico de Cristiano Ronaldo que da de qué hablar. Más que un futbolista, es un óptimo atleta que, mucho de lo que es su carrera deportiva, se lo ha ganado con su mentalidad y con su entrenamiento día tras día que lo destacan como un deportista.

Su físico es sorprendente por la intensidad de sus entrenamientos día tras día y semana tras semana para estar a la altura de las competencias, tanto a nivel de clubes como en la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo estuvo presente en el podcast de Whoop, una marca que sigue la salud y rendimiento de deportistas. El luso es embajador e inversos, y quedó sorprendido por los resultados arrojados.

Ese análisis tenía como objetivo definir la edad biológica del futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita con base en datos de su sueño, frecuencia cardiaca, entre otros componentes. Pese a sus 40 años, el estudio sentenció que su edad biológica es de 28,9 años.

Cristiano Ronaldo no es lo que aparenta. Aunque por su físico y su mentalidad, podía verse mucho más joven que los 40 años, tal vez no se esperaba esa reveladora edad biológica. Sin duda alguna, su retiro se aleja cada vez más, especialmente por estos datos que confirman su excelente estado de salud.

CRISTIANO RONALDO HABLÓ SOBRE SU POSIBLE RETIRO

Después de ese revelador detalle sobre la edad biológica por parte del internacional portugués del Al Nassr, Cristiano Ronaldo dejó claro entre risas que le quedan más de diez años en el profesionalismo, evidentemente con la necesidad de sacarse la espinita obteniendo la Copa del Mundo, trofeo que le hace falta por ganar en su trayectoria deportiva.

Con sus 28,9 años de acuerdo con su edad biológica y sus 40 que es lo que aparece en su pasaporte, Cristiano Ronaldo puso la fecha de su retiro asombrando a más de uno, “esto significa que jugaré al fútbol durante otros diez años”, es decir, hasta los 50 y 38,9 según su edad biológica.

A Cristiano Ronaldo le queda fútbol por delante. Además, si cumple con el retiro en diez años, que el físico perfectamente le puede dar, podría estar presente en tres Copas del Mundo más a la espera de poder quedar campeón.