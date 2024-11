Cristiano Ronaldo reveló lo insólito con su futuro: ¿se acerca su retiro?

Sin duda alguna, el nombre de Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar a nivel global. Pese a que hace años tomó la decisión de dejar Europa y firmar con el Al Nassr de Arabia Saudita, sus goles y esa consigna clara que tiene de ser el goleador insuperable del mundo siguen latentes.

Su constancia, disciplina y su estado físico permiten perfectamente que siga desempeñándose por un largo rato, idealmente con miras al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. A sus 39 años, Cristiano Ronaldo quiere seguir rompiendo todos los récords posibles sea con su club o con la selección de Portugal, cuando, justamente, se alista para las dos fechas de UEFA Nations League.

Vea también: Cristiano Ronaldo

En medio de la semana concentrado con el combinado nacional, el astro portugués recibió un reconocimiento por las 200 presencias con Portugal y durante esa premiación, soltó declaraciones que sorprendieron a propios y a extraños. El ex Real Madrid nunca ha puesto fechas de su retiro, pero todo parece indicar que ese adiós al profesionalismo se acerca a gran velocidad y de manera inesperada.

¿LLEGARÁ CRISTIANO RONALDO AL MUNDIAL DE 2026?

Quedan menos de dos años para que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá en el Mundial de 2026. A Cristiano Ronaldo se le ha hecho difícil ganar una Copa del Mundo, pero esta podría ser la gran oportunidad para cerrar con broche de oro su carrera deportiva.

Lejos de pensar en su retiro, Cristiano Ronaldo había dado claves y mantuvo que quería despedirse a lo grande con un Mundial y ese era el de 2026. Sin embargo, todo parece indicar que su protagonismo en la Copa del Mundo está distante, “seré honesto, y yo tuve la culpa de esto: en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, y creo que eso es lo más importante.

Le puede interesar: Escándalo en Liga de Argentina por influencer que debutó: AFA abrió investigación

No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo: vive el momento, disfruta el momento. Lo que estoy calificado para hacer ahora, lo haré. Dije públicamente que quería alcanzar mil goles, parece que ahora sólo quiero alcanzar mil goles". Posteriormente, sentenció, “el principio es este: vivir el momento, ver desde mis piernas, la respuesta me la darán en los próximos años. Si viene el mil, bien, si no, nadie marcó más goles que yo tampoco, así que...".