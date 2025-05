Cristiano Ronaldo SÍ jugaría el Mundial de Clubes: millonaria oferta desde Sudamérica

Quedan pocos días para que se vuelva a abrir el mercado de fichajes en las grandes ligas del mundo y para los clubes que tendrán actividad internacional en el novedoso Mundial de Clubes que ya está a la vuelta de la esquina. Estados Unidos recibirá a 32 equipos que sueñan con la gloria.

Entre los equipos participantes, hay instituciones europeas como Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, Manchester City, Juventus, entre otros. Además, Boca Juniors, RIver Plate, Flamengo, Fluminense, Botafogo y Palmeiras representarán a Sudamérica en la competencia.

Sin la presencia de Cristiano Ronaldo, el astro portugués no quiere quedarse atrás en el frente a frente que ha tenido históricamente con Lionel Messi que sí participará en el Mundial de Clubes con el Inter Miami. Pero, en las últimas horas han aparecido opciones para que el luso pueda estar en la competencia.

Lejos de venir desde Europa, las ofertas que le han puesto sobre la mesa a Cristiano Ronaldo vienen nada más ni nada menos que del balompié sudamericano y con una liga en concreto. Se trata nada más ni nada menos que de Brasil con dos representantes que quieren contar con el extremo.

OFERTA MILLONARIA PODRÍA CONVENCER A CRISTIANO RONALDO

El Al Nassr de Arabia Saudita podría salir de Cristiano Ronaldo y de varios jugadores en el mercado de fichajes. El portugués parece estar desesperado, pues, desde que recaló en el club a finales de 2022, solo ha ganado un título. No ha podido con Al Hilal ni con el Al Ittihad en la liga local y tampoco ha podido en la Champions league Asiática.

Frustrado y con ganas de jugar el Mundial de Clubes, Botafogo podría apagar las angustias del luso. El actual campeón de la Copa Libertadores prepara una millonaria oferta para poder quedarse con los servicios de Cristiano Ronaldo, según lo informa CNN. Se trata de un capricho de John Textor, dueño del club que quiere contar con este fichaje estelar para el certamen a celebrarse en Estados Unidos.

Aunque no se han revelado los millones en la oferta, CNN afirma que se trata de una prestigiosa suma que puede cambiar el futuro de Cristiano Ronaldo poniéndolo en la escena del Mundial de Clubes.

PALABRAS DE RENATO PAIVA SOBRE CRISTIANO RONALDO Y SU FICHAJE

Renato Paiva, entrenador de Botafogo también se refirió a esta información que acerca a Cristiano Ronaldo a Río de Janeiro. El timonel luso afirmó que, “la Navidad es en diciembre… Pero si viniera, no se le puede decir que no a una estrella como él. No sé nada, solo estoy respondiendo a la pregunta”.

Además, no le cerró la puerta a su edad, ni el impacto que pueda tener en la campaña internacional, “incluso a su edad, sigue siendo una máquina de hacer goles. En un equipo que genera tantas oportunidades, sería muy útil”. Paiva también sentenció que la pregunta debía ser para John Textor y no para él.