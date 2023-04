Cristiano se saldría con la suya: desquiciada oferta para convencer a Mourinho

Cristiano Ronaldo no encuentra su lugar en el fútbol de Arabia Saudita. El equipo donde milita, el Al Nassr, es segundo en la tabla, pero el portugués aún no se siente a gusto, en parte porque no tendría la mayor empatía con el técnico francés Rudi García.

El actual entrenador del Al Nassr no convence a la estrella lusitana, quien considera que la idea de juego del estratega no es lo suficientemente funcional con una plantilla que podría rendir mejor hoy por hoy.

En suma, Cristiano habría pedido la salida de García, quien en otros equipos donde había estado, fue señalado de tener poca empatía con la plantilla de jugadores a su disposición. La directiva de Al Nassr habría tomado nota de la queja de su máxima estrella.

Es por ello que buscan nombres para reemplazarlo. El más mencionado es el del también portugués José Mourinho, en la Roma actualmente, al que lo podría seducir la oferta de 100 millones de euros que le habrían hecho por dos temporadas. Si acepta o no, queda ver por ver, pero el club árabe busca un sí a como dé lugar para que 'Mou' acepte la propuesta.

En todo caso, llama la atención que se esté hablando del reencuentro de Mourinho y Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta la ruptura que estos dos tuvieron cuando compartieron camerino en el Real Madrid durante tres temporadas. De acuerdo a la prensa española, la relación sufrió una grieta insalvable que llevó a la salida del técnico en el conjunto 'merengue' al final de la campaña 2013.