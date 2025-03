Cristiano tendría nuevo equipo en 2025 para jugar el Mundial de Clubes

Uno de los escenarios más comentados es una posible cesión al Inter Miami, donde compartiría vestuario con Lionel Messi. El equipo de la MLS, que ya ha asegurado su participación en el torneo, cuenta con espacio para otro jugador de alto perfil bajo la regla de jugador designado de la liga. La perspectiva de ver a Ronaldo y Messi juntos en el mismo equipo ha entusiasmado a los aficionados y añadiría un capítulo inolvidable a la rivalidad que ha definido una era del fútbol. ​

Sin embargo, el club que más expectativas ha generado es el Real Madrid. La posibilidad de que Ronaldo regrese al Santiago Bernabéu para disputar el Mundial de Clubes ha sido objeto de intensos debates.

No obstante, fuentes cercanas al club merengue han indicado que, aunque sería emocionante ver a Cristiano de nuevo con la camiseta blanca, el Madrid no tiene planes de reincorporarlo. La directiva está enfocada en un relevo generacional y no contempla el regreso de antiguos jugadores, por muy emblemáticos que sean. ​

Mientras tanto, otros clubes europeos de renombre, como Manchester City, Juventus y Bayern Múnich, también participarán en el Mundial de Clubes 2025. Aunque no hay confirmaciones oficiales, la posibilidad de que alguno de estos gigantes del fútbol mundial incorpore temporalmente a Ronaldo añade más intriga al panorama.​

Más allá de lo anterior, la presencia de Cristiano en el Mundial de Clubes 2025 aún es incierta, las nuevas regulaciones y el interés de varios clubes mantienen viva la posibilidad. Los aficionados de todo el mundo estarán atentos a los movimientos del astro portugués en los próximos meses, esperando que su legado en el fútbol internacional sume un capítulo más en esta prestigiosa competición.