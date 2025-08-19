Actualizado:
Cristiano va por nuevo título con Al Nassr; venció a Benzema y avanzó a la final
El portugués se reportó con asistencia en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.
El club Al Nassr que lidera Cristiano Ronaldo, pese a jugar en inferioridad desde el minuto 25 por la expulsión de Sadio Mane, superó al equipo de Karim Benzema (Al Ittihad) por 2-1 y disputará la final de la Supercopa de Arabia Saudita que se celebra en Hong Kong.
El conjunto de Riad se sobrepuso al contratiempo de la roja directa que vio Sadio Mané por pisar al meta Yousef tras un inicio en el que el propio delantero senegalés abriera el marcador con un magnífico remate a centro del croata Marcelo Brozovic (minuto 10), sin embargo, el neerlandés Steven Bergwijn igualaría el marcador pocos minutos después a pase del francés Moussa Diaby (minuto 16).
Cristiano se reportó con asistencia en el triunfo de Al Nassr
No se desmoronaron los pupilos del técnico luso Jorge Jesús ante un rival que no aprovechó su superioridad numérica. El cuadro que adiestra el francés Laurent Blanc fue incapaz de sacar partido de ello y, para colmo, se vio sorprendido por un balón en profundidad para Cristiano Ronaldo que le sirvió a su compatriota Joao Felix para marcar a puerta vacía su primer tanto como jugador del conjunto saudí (minuto 61).
Pudo incluso aumentar la cuenta, pero a instancias del VAR fue anulado otro tanto de Joao Felix por falta previa de Cristiano Ronaldo y la madera impidió una nueva diana del exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona.
¿Cuál será el rival de Al Nassr en la final de la Supercopa de Arabia Saudita
El club Al Nassr, subcampeón de este torneo el pasado año, se enfrentará el sábado en la final al ganador de la segunda semifinal, que disputarán este miércoles también en Hong Kong el conjunto de Al Ahli y el club Al Qadisiya de Míchel González.
Cristiano Ronaldo va por su segundo título en Al Nassr, recordando que el delantero ganó la Copa de Campeones Árabe de Clubes en agosto de 2023. En esa final, marcó los dos goles de su equipo en la victoria por 2-1 contra Al Hilal.
