Cristiano va por nuevo título con Al Nassr; venció a Benzema y avanzó a la final

¿Cuál será el rival de Al Nassr en la final de la Supercopa de Arabia Saudita

El club Al Nassr, subcampeón de este torneo el pasado año, se enfrentará el sábado en la final al ganador de la segunda semifinal, que disputarán este miércoles también en Hong Kong el conjunto de Al Ahli y el club Al Qadisiya de Míchel González.

Cristiano Ronaldo va por su segundo título en Al Nassr, recordando que el delantero ganó la Copa de Campeones Árabe de Clubes en agosto de 2023. En esa final, marcó los dos goles de su equipo en la victoria por 2-1 contra Al Hilal.