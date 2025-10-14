Actualizado:
Cristiano y un nuevo récord: El portugués superó histórica marca en eliminatorias
Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords a sus ya 40 años.
Cuando se habla de longevidad y de goles es imposible no acordarse de Cristiano Ronaldo, el portugués con mucho esfuerzo se ha ganado el lugar como el mejor goleador en la historia del futbol, jugó en equipos como el Manchester United, Real Madrid o Juventus y en todos la rompió y la selección no es una excepción.
Con sus goles en el partido de hoy superó histórica marca en el futbol de selecciones.
Máximo goleador de las eliminatorias para un Mundial
El delantero de la selección de Portugal anotó hoy los dos goles en el empate 2-2 ante Hungría que deja a los lusos cada vez más cerca de una nueva copa del mundo, en la que parten como favoritos. Cristiano se hizo presente en el marcador dos veces, primero en el minuto 22 y después en el 45+3 ambos asistidos por Nuno Mendes, con su doblete ponía el nombre de Portugal entre los clasificados pero en el último suspiro les empataron por lo que tendrán que esperar a noviembre.
Pero con sus dos goles Cristiano logró convertirse en el jugador con más goles en las eliminatorias en toda la historia, eliminatorias a nivel mundial no únicamente europeas. Con los de hoy el Bicho superó al guatemalteco Carlos "pescadito" Ruíz quien tiene 39. Con este logro Ronaldo logra poner su nombre en otro récord que tenga que ver con goles, máximo goleador de Champions, de selecciones, de las eliminatorias y del futbol en general.
Cristiano un seguro de gol
Cristiano Ronaldo ha dejado su huella goleadora en cada club donde ha jugado. En el Sporting de Lisboa comenzó su historia profesional con apenas unos tantos, pero suficientes para llamar la atención del mundo. En el Manchester United se consolidó como estrella, marcando más de 100 goles y siendo clave en títulos como la Champions League de 2008. Luego, en el Real Madrid, alcanzó su pico máximo: 450 goles en 438 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club y rompiendo récords temporada tras temporada. En la Juventus, siguió su legado con 101 goles, demostrando que su olfato no dependía del país ni del estilo de juego. Más tarde, en el Al Nassr, ya superó el centenar de anotaciones y continúa aumentando su leyenda. Con cada camiseta, Cristiano ha dejado una marca imborrable y ha demostrado que su relación con el gol es simplemente inquebrantable.
