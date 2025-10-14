Cristiano y un nuevo récord: El portugués superó histórica marca en eliminatorias

Máximo goleador de las eliminatorias para un Mundial

El delantero de la selección de Portugal anotó hoy los dos goles en el empate 2-2 ante Hungría que deja a los lusos cada vez más cerca de una nueva copa del mundo, en la que parten como favoritos. Cristiano se hizo presente en el marcador dos veces, primero en el minuto 22 y después en el 45+3 ambos asistidos por Nuno Mendes, con su doblete ponía el nombre de Portugal entre los clasificados pero en el último suspiro les empataron por lo que tendrán que esperar a noviembre.

Pero con sus dos goles Cristiano logró convertirse en el jugador con más goles en las eliminatorias en toda la historia, eliminatorias a nivel mundial no únicamente europeas. Con los de hoy el Bicho superó al guatemalteco Carlos "pescadito" Ruíz quien tiene 39. Con este logro Ronaldo logra poner su nombre en otro récord que tenga que ver con goles, máximo goleador de Champions, de selecciones, de las eliminatorias y del futbol en general.