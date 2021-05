Críticas de Arsene Wenger por el presente de Arsenal y creación de la Superliga

Arsene Wenger (Duttlenheim, 1949) ya no ve el fútbol desde la banda de Highbury. Solo es un aficionado más de su Arsenal, aquel al que convirtió en invencible y al que ahora observa desde su cargo como director de desarrollo de fútbol en la FIFA.



Sus funciones, ya alejadas de descubrir a Cesc Fábregas y Patrick Vieira, o espabilar a Thierry Henry, le han llevado a escribir el libro "La Filosofía de un Líder" (Córner, 2021), para resumir y poner palabras a una vida ligada al deporte.



En una charla con Efe, Wenger desgrana su opinión del fútbol actual, el desastre de la Superliga, la Eurocopa y Karim Benzema y los pasos de su paisano, Zinedine Zidane.



Pregunta: La relación jugador-entrenador ha cambiado mucho, demasiado, ya no es posible que alguien como usted vaya a un parking a ver a un jugador para comprobar si merece la pena su fichaje.

Respuesta: Por aquel entonces yo tenía 32 años y un amigo de la prensa local viajaba con nosotros. Eso ya no puede pasar. La evolución del fútbol le ha llevado a separarse del resto de actores, de los aficionados, de todo. Antes los jugadores se iban a tomar una pinta al pub con los aficionados, ahora ya no es posible.



Hemos pasado de que los dueños de los clubes sean los aficionados a tener inversores internacionales. El fútbol es popular porque es impredecible, pero el dinero, en los últimos 30 años, ha estado concentrado en pocos sitios y ha hecho el juego predecible. Los mejores están en unos pocos clubes. Por ejemplo en estas semifinales de la Champions, tienes a los cuatro más ricos del mundo. El sistema financiero ha acabado con la impredecibilidad del fútbol. El año que viene estarán los mismos. El viejo fútbol no va a volver, a no ser que creemos talento en todo el mundo.



P: ¿Y es el 'fair play' financiero la herramienta para ello?



R: Pero siempre encuentran maneras para sortearlo. Los equipos que ahora dominan crearon su poder cuando el 'fair play' financiero no existía.



P: El primer capítulo de su libro, es un discurso contra la Superliga, cuando esta aún ni se había anunciado. Hay una frase que destaca: "En mis tiempos el esfuerzo marcaba la diferencia, no el dinero".



R: La Superliga es un proyecto americano liderado por Florentino Pérez, que es probablemente el presidente del equipo más grande del mundo. Pero ignoró los principios del fútbol: arriba están los que se lo ganan en el campo. No puedes serlo por decreto. Por eso este proyecto no iba a ser aceptado, porque se olvida de lo que hace el deporte grande. Juegas contra los mejores porque te lo has ganado.



La Superliga ocurrirá algún día y estará basada en méritos. Pero esto no era deporte, era venta de derechos de televisión.



P: También menciona a los empresarios extranjeros como la primera razón por la que cambió el fútbol. Ahora un grupo de jugadores, entre los que están Henry, Vieira y Bergkamp, quieren comprar el Arsenal. ¿Qué opina?



R: Lo que define ser bueno en el fútbol es tomar buenas decisiones. He sacrificado muchos años de mi vida para construir el Emirates y dejarlo pagado, creando al mismo tiempo un equipo que compitiera. Todo está pagado, el estadio, el centro de entrenamiento, solo tienen que cuidar de ello. Ahora es su turno para que desde el club se tomen buenas decisiones.

P: ¿Sería parte de ese Arsenal si le piden consejo?



R: Si me preguntan claro que estaría dispuesto a ayudar. No estoy especialmente obsesionado con ello, porque estoy concentrado en mi cargo en la FIFA, pero claro que ayudaría.



P: 22 años estuvo en el Arsenal, ¿Existe esa lealtad en el fútbol actual?



R: Este es un mundo diferente. Como ejemplo: Tuchel se fue del París Saint Germain, porque ya no valía, llegó Pochettino, que ya no valía para el Tottenham, y empezó a ganar. Lo mismo con Tuchel en el Chelsea. Vivimos en el corto plazo, donde solo valen los resultados inmediatos. Se rige todo por las emociones rápidas y por el dinero. Y los ricos no son pacientes. Todo se juzga en el momento. Los proyectos a largo plazo no existen más. La sociedad no puede sobrevivir solo con el corto plazo.



P: Un ejemplo puede ser el de Zidane, criticado incluso después de ganar tres Champions.



R: Es el mundo en el que vivimos. El Real Madrid lo ha hecho increíble y su entrenador también, pero es un equipo al final de su ciclo de vida. Los jugadores que lo elevaron a la gloria son cada vez más viejos y toca renovar a futbolistas que son muy difíciles de reemplazar. Benzema, Modric, Ramos... tienen más de 30 años y aunque gastes mucho dinero para sustituirlos no sabes si los que vengan darán el mismo nivel.



P: ¿Cómo es para un francés ver el nivel de Benzema y saber que no va a estar en la Eurocopa?



R: Pero es que no depende de su calidad futbolística. Se debe a un tema que yo no conozco. Se merece al 100 % estar en la Eurocopa, créeme. Jugaría en cualquier selección del mundo. Es por un problema extradeportivo. Ha jugado más de diez años en el Real Madrid de titular. No muchos pueden presumir de eso.



P: ¿Y ve a Zidane en la selección?



R: Sí, además ya ha dicho alguna vez que le gustaría hacerlo, así que no me cuesta mucho imaginármelo. Espero que siga teniendo éxitos porque lo que ha hecho por el fútbol es magnífico.



P: Usted fue el tercer entrenador extranjero de la Premier. Ahora está Guardiola en el City, Arteta en el Arsenal, Tuchel en el Chelsea, Klopp en el Liverpool, Solskjaer en el United...



R: Mi éxito abrió la puerta de muchos entrenadores extranjeros. Ahora hay menos entrenadores ingleses, es más difícil encontrarlos. Tienen que solventar este problema y puede que con el Brexit cambie de nuevo.



P: Durante muchos años el Arsenal estuvo hipotecado por el Emirates, pero ya no. ¿Qué le pasa ahora?



R: Ahora soy solo un aficionado y es complicado analizar desde aquí. En las últimas dos o tres temporadas el Arsenal ha invertido muchísimo dinero y ha intentado volver al más alto nivel. Tienen buenos ingredientes para ello, porque hay jugadores jóvenes muy buenos. Pero para estar ahí arriba lo más importante es la consistencia. Estuvimos 20 años seguidos entre los cuatro primeros y siempre nos encontrábamos en la Champions con el Barcelona o el Bayern en la misma ronda. Ojalá pudiéramos volver a ese nivel.



P: ¿Confiará el Arsenal en Arteta a largo plazo?



R: El éxito de un equipo está ligado a la estabilidad que le den al área técnica. Pero las decisiones las toman el presidente y la directiva y en su mano está tomar la adecuada.