Croacia aseguró su cupo: Estos son todos los clasificados hasta el momento
Croacia con Modric como referente clasificó al Mundial de 2026.
La selección de Croacia continúa reafirmando su condición de potencia mundial. Este viernes, el equipo de Zlatko Dalić selló su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras derrotar 3-1 a Islas Feroe, resultado que ratifica una eliminatoria casi perfecta. Con Luka Modric aún como líder espiritual y futbolístico, el combinado vuelve a instalarse entre las mejores selecciones del planeta y suma un nuevo capítulo a su historia reciente, marcada por regularidad, competitividad y grandes actuaciones en las últimas ediciones de los torneos internacionales.
Croacia cumple y estará en su séptimo Mundial
Croacia dominó su grupo con autoridad, 19 puntos, seis victorias y un solo empate ante República Checa en una fase que volvió a mostrar al equipo como uno de los más sólidos del continente. En su duelo ante Islas Feroe, pese a iniciar perdiendo por un desvío que sorprendió a Livakovic, la reacción no tardó. Josko Gvardiol igualó con un remate cruzado, Peter Musa dio vuelta al marcador y Nikola Vlasic sentenció para el 3-1 definitivo, en un partido que pudo terminar con una diferencia aún mayor.
Con esta clasificación, Croacia disputará su séptimo Mundial desde su independencia. El primero fue en Francia 1998 donde alcanzó semifinales y el más destacado, Rusia 2018, donde fue finalista ante Francia. Además, esta edición podría marcar la quinta Copa del Mundo de Luka Modric, quien entraría en un selecto grupo de futbolistas históricos junto a Gianluigi Buffon, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros.
Los países ya clasificados al Mundial 2026
Con Croacia, ya son 30 las selecciones con boleto asegurado para el Mundial de Norteamérica 2026, el primero con formato ampliado a 48 participantes. Este es el listado actualizado:
Anfitriones:
Canadá, Estados Unidos y México.
Asia (AFC):
Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
África (CAF):
Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol:
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa (UEFA):
Inglaterra, Francia y Croacia.
Oceanía (OFC):
Nueva Zelanda.
El Mundial cada vez más cerca
Croacia vuelve a demostrar que su irrupción en la élite mundial no fue casualidad. Su clasificación, basada en solidez, experiencia y un proyecto que se renueva sin perder esencia, confirma que será nuevamente protagonista en 2026. Mientras tanto, el listado de selecciones clasificadas sigue creciendo y el panorama del próximo Mundial toma cada vez más forma, con equipos históricos, potencias emergentes y nuevas ilusiones que buscarán dejar su huella en Norteamérica.
