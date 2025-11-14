Croacia aseguró su cupo: Estos son todos los clasificados hasta el momento

Croacia cumple y estará en su séptimo Mundial

Croacia dominó su grupo con autoridad, 19 puntos, seis victorias y un solo empate ante República Checa en una fase que volvió a mostrar al equipo como uno de los más sólidos del continente. En su duelo ante Islas Feroe, pese a iniciar perdiendo por un desvío que sorprendió a Livakovic, la reacción no tardó. Josko Gvardiol igualó con un remate cruzado, Peter Musa dio vuelta al marcador y Nikola Vlasic sentenció para el 3-1 definitivo, en un partido que pudo terminar con una diferencia aún mayor.

Con esta clasificación, Croacia disputará su séptimo Mundial desde su independencia. El primero fue en Francia 1998 donde alcanzó semifinales y el más destacado, Rusia 2018, donde fue finalista ante Francia. Además, esta edición podría marcar la quinta Copa del Mundo de Luka Modric, quien entraría en un selecto grupo de futbolistas históricos junto a Gianluigi Buffon, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros.

Los países ya clasificados al Mundial 2026

Con Croacia, ya son 30 las selecciones con boleto asegurado para el Mundial de Norteamérica 2026, el primero con formato ampliado a 48 participantes. Este es el listado actualizado:

Anfitriones:

Canadá, Estados Unidos y México.

Asia (AFC):

Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África (CAF):

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol:

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa (UEFA):

Inglaterra, Francia y Croacia.

Oceanía (OFC):

Nueva Zelanda.