Croacia vs Costa Rica EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17

Croacia y Costa Rica se juegan el todo por el todo en la definición del grupo C del Mundial sub 17, tanto europeos como centroamericanos buscan el tiquete a la siguiente ronda.

Los croatas por su parte llegan primeros con cuatro puntos después de haberle ganado a Emiratos Arabes Unidos y empatado con Senegal, por su parte Costa Rica por su parte perdió con Senegal y empató con Emiratos Árabes quedando con solo un punto.