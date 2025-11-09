Actualizado:
Dom, 09/11/2025 - 08:40
Croacia vs Costa Rica EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17
Croacia y Costa Rica se enfrentan en busca de un cupo a la siguiente ronda.
Croacia y Costa Rica se juegan el todo por el todo en la definición del grupo C del Mundial sub 17, tanto europeos como centroamericanos buscan el tiquete a la siguiente ronda.
Los croatas por su parte llegan primeros con cuatro puntos después de haberle ganado a Emiratos Arabes Unidos y empatado con Senegal, por su parte Costa Rica por su parte perdió con Senegal y empató con Emiratos Árabes quedando con solo un punto.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Croacia y Costa Rica se jugará hoy 9 de noviembre de 2025 a partir de las 9:45a.m. hora colombiana y se podrá ver por la señal en vivo de DSports y DGo.
Fuente
Antena 2